เปิดกลยุทธ์ 4 ยักษ์ Lotus’s-Big C-Shopee-Lazada ใช้ LINE Solution เปลี่ยน Data

ในปี 2569 ตลาดค้าปลีกไทยมีแนวโน้มเติบโตราว 3.7% ชะลอลงจาก 3.9% ในปีก่อนหน้า อ้างอิงการวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Euromonitor ท่ามกลางแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่ยังเปราะบาง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกไม่ได้อยู่ที่การขยายตัวของตลาดอีกต่อไป แต่เป็นการแย่งชิงความสนใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา
ในขณะที่การเติบโตของ E-commerce คาดว่าจะมีสัดส่วนแตะ 30% ของตลาด ยิ่งเร่งให้แบรนด์ต้องปรับตัวสู่การเชื่อมต่อประสบการณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ และใช้ข้อมูลลูกค้า (First-party Data) เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ผู้นำในตลาดค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซอย่างโลตัส, บิ๊กซี,ช้อปปี้ และ ลาซาด้า ( Lotus’s, Big C, Shopee และ Lazada) ถือเป็นกลุ่มแบรนด์ตัวอย่างที่ออกแบบประสบการณ์ได้ตอบโจทย์พฤติกรรมจริงของลูกค้า โดยการเชื่อมต่อดาต้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง LINE เพื่อสร้างทั้ง personalization, localization และการเข้าถึงลูกค้าในจังหวะที่เหมาะสม
Lotus’s ดึงดาต้าทำสตอรี่บันทึกการช้อปให้ลูกค้าอยากแชร์
Lotus’s เลือกยกระดับการใช้ข้อมูลลูกค้าจากการสื่อสารโปรโมชันทั่วไป สู่กิจกรรม “Shopping Wrapped” บันทึกสตอรี่การช้อปสุดประทับใจของลูกค้าบน LINE OA ผ่านแคมเปญ “My Lotus’s Fest 2025 ช้อปสตอรี่ บันทึกความคุ้ม” โดยนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น persona ที่หลากหลาย ก่อนถ่ายทอดออกมาผ่านหน้ากิจกรรมบน LINE OA สรุปสถิติพฤติกรรมการใช้จ่าย ความคุ้มค่า และหมวดสินค้าที่ชื่นชอบของตัวเองในรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าจดจำ
โดยตลอด Journey ตั้งแต่การเข้าถึง การรีวิวดูสตอรี่ ไปจนถึงการรับคูปองและสิทธิพิเศษเฉพาะคนเกิดขึ้นครบจบภายใน LINE ด้วยเทคโนโลยี LINE Login ในการเก็บข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นมาเทียบกับฐานข้อมูล เพื่อระบุตัวตนและพฤติกรรมการช้อปได้, LINE LIFF เพื่อสร้างหน้ากิจกรรมให้เข้าถึงและแชร์ได้ง่าย ๆ และ LINE Coupon API เพื่อสร้างคูปอง สิทธิพิเศษต่าง ๆ นำเสนอให้ในตอนท้าย กระตุ้นการมีส่วนร่วมและซื้อซ้ำ จนมีผู้เข้าร่วมแคมเปญบน LINE OA กว่า 60,000 ราย มีอัตราการใช้คูปองสูงถึง 25%
Big C ใช้ LINE OA รายสาขา สื่อสารตรงพื้นที่ ปิดดีลได้ตรงใจ
ด้าน Big C นำกลยุทธ์ “ Digital Localization” มาปรับใช้กับ LINE OA โดยพัฒนา LINE Store OA แยกตามสาขากว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสื่อสารและนำเสนอโปรโมชันที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ แนวทางดังกล่าวช่วยให้ Big C เปลี่ยนจากการสื่อสารแบบรวมศูนย์ ไปสู่การสร้างประสบการณ์เฉพาะพื้นที่ (Localized Experience) ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละชุมชนได้อย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ยังยกระดับประสบการณ์ผ่านบริการ Call Chat Shop ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าพูดคุยกับพนักงานสาขาได้โดยตรง ทั้งการสอบถามข้อมูล ขอคำแนะนำ หรือสั่งสินค้าให้จัดส่งถึงบ้าน ช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้ โดยในหลายพื้นที่ บริการดังกล่าวยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เช่น ลูกหลานที่สั่งสินค้าให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศฝากซื้อสินค้าให้ครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร แต่ยังสามารถสร้างยอดขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
Shopee และ Lazada ใช้ LINE ขยาย Reach ดึงทราฟฟิกสู่แพลตฟอร์มในจังหวะที่ใช่
ในฝั่งแพลตฟอร์ม Marketplace อย่าง Shopee และ Lazada แม้จะมี ecosystem ของตัวเองที่แข็งแรง แต่ยังเลือกใช้ LINE เป็นช่องทางสำคัญในการต่อยอดการเข้าถึงและสร้าง engagement กับผู้ใช้นอกแพลตฟอร์ม โดย Shopee ใช้ LINE OA เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารแคมเปญและโปรโมชันสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับเข้าสู่แพลตฟอร์มในช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิด conversion สูง
ขณะที่ Lazada ใช้โซลูชันโฆษณาของ LINE อย่างสร้างสรรค์ เพื่อขยายการมองเห็นสินค้าและดีลไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายและมีคุณภาพ ผ่านการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำบนตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลาย และรูปแบบโฆษณาที่น่าสนใจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบสินค้าและเชื่อมต่อผู้ใช้เข้าสู่แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากตัวอย่างความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า “ดาต้า” จะสร้างมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ในแต่ละจุด LINE จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยทั้งในฐานะช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งยังเป็น touchpoint สำคัญในการเติมเต็ม customer journey และต่อยอดโอกาสในการเติบโตให้ธุรกิจ