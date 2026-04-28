ซีพีแอ็กซ์ตร้าเพิ่มช่องทางเกษตร ลดความเสี่ยงราคาผลไม้ตะวันออก

“แม็คโคร–โลตัส” ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานปล่อยคาราวานผลไม้ภาคตะวันออก รับซื้อผลผลิตตรงจากแหล่งปลูกสำคัญผ่านเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมส่งต่อสู่ แม็คโคร–โลตัส ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร ลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต และช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน โดยคาราวานผลไม้ครั้งนี้สามารถกระจายผลผลิตทั้งทุเรียนและผลไม้ไทยอื่นๆ รวมกว่า 100 ตัน เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และห้าง Modern Trade รวมถึง แม็คโคร–โลตัส ทั่วประเทศ เพื่อช่วยระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาล ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และช่วยพยุงราคาผลไม้ไทยในตลาด
ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยลดความเสียหายของผลผลิตระหว่างการขนส่ง ผ่านการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทำให้ผลไม้สามารถคงคุณภาพความสดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคทั่วประเทศก็สามารถเข้าถึงผลไม้คุณภาพ สด สะอาด จากสวน ในราคาที่คุ้มค่า เสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรไทยในระยะยาว
ควบคู่กันนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย ผ่านงาน “Thailand Fruit Fest: รวมรสผลไม้ไทย” เพื่อสนับสนุนผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรไทย ไฮไลท์ด้วยกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียน ภายใต้คอนเซปต์ “Let’s Dorian บุฟเฟ่ต์ อร่อยฟิน ยิ้มยกก๊วน” นำทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกส่งตรงจากสวนโดยเกษตรกร มาให้ผู้บริโภคได้เลือกทานแบบไม่อั้น พร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการที่โลตัส บางนา โดยมี ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ เป็นประธานในพิธี และเดินสายจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่ แม็คโคร–โลตัส ทั่วประเทศ ในราคา 599 บาท ต่อ 1 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2569
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการใช้เครือข่ายค้าส่งและค้าปลีกช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรง เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรไทย พร้อมส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง