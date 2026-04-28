“โก โฮลเซลล์” รับซื้อเพิ่ม 41% เร่งช่วยชาวสวนดันผลไม้สู่ตลาด

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขานรับนโยบาย “ขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2569” ของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้รับซื้อผลไม้ฤดูกาลเพิ่มจากปีก่อนถึง 41 % กระจายสู่ทุกช่องทางขายทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ พร้อมอัดกิจกรรมการตลาด จัดเทศกาลผลไม้ไทย บุฟเฟต์ทุเรียน ส่งเสริมการขายตลอดเดือนพฤษภาคม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจไปด้วยกัน
ในโอกาสนี้ โก โฮลเซลล์ ได้เข้าร่วมมหกรรมคิกออฟรณรงค์บริโภคทุเรียนและผลไม้ไทย และกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานผลไม้เข้าสู่ห้างโมเดิร์น เทรด ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับปี 2569 นี้ โก โฮลเซลล์ วางแผนการรับซื้อผลไม้ฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ และมังคุด รวมกว่า 470 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 41% พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเทศกาล “Thailand The Land of Tropical Fruits” เพื่อผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยด้วยโปรโมชั่นพิเศษ เน้นกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า และผู้บริโภคทั่วไป
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “บุฟเฟต์ทุเรียน & ผลไม้เมืองร้อน” เปิดประสบการณ์สัมผัสรสชาติของราชาผลไม้อย่างทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงผลไม้ฤดูกาล อาทิ เงาะ มังคุด สละ มะม่วง และของหวานอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม ในราคาสุดพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ 599 บาทต่อคน (699 บาท สำหรับสาขาหาดใหญ่ ภูเก็ต และราไวย์) และสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร ราคา 359 บาทต่อคน โดยเปิดให้บริการวันละ 2 รอบ ได้แก่ เวลา 11.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 16.00 น. จำกัดจำนวนเพียงรอบละ 25 คน และหากมาเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รับส่วนลด 50 บาทต่อคน
รวมทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษ (เฉพาะสาขา) ดึงมืออาชีพ อย่าง เชฟบูม-รณหาญ จงวิวัฒน์จิตต์ มารังสรรค์เมนู “บิงซูทุเรียน” วันที่ 1 พฤษภาคม ที่สาขาพระราม 2 และเชฟภู-ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช มาสเตอร์เชฟ ซีซั่น 4 ที่มาแสดงฝีมือ “ทาร์ตทุเรียน” วันที่ 3 พฤษภาคม สาขารังสิต เน้นการชูวัตถุดิบผลไม้ไทยให้โดดเด่นในทุกเมนู กิจกรรม “บุฟเฟต์ทุเรียน & ผลไม้เมืองร้อน” จะจัดใน 11 สาขาของ โก โฮลเซลล์ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรายละเอียดสาขาที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : gowholesaleth
ทั้งนี้ ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ในฤดูกาลผลิตปี 2569 จากผลไม้ 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลำไย สับปะรด มะม่วง มังคุด ส้มเขียวหวาน เงาะ ลองกอง และลิ้นจี่ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตรวม 6.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 3.8 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้น 5.8% โดยเฉพาะทุเรียน คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตรวม 1.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21% หรือประมาณ 330,000 ตัน เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการออกผลผลิต
ด้วยนโยบายการยืนหยัดสนับสนุนเกษตรกรไทย “โก โฮลเซลล์” พร้อมเดินหน้ารับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายไปยัง โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา และแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE ได้อย่างทันท่วงที บรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคง