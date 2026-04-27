AOT ร่วมงาน Routes Asia 2026 ดึงแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่

AOT ร่วมงาน Routes Asia 2026 ดึงสายการบินเปิดเส้นทางใหม่ ขานรับศูนย์กลางการบินภูมิภาค
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Routes Asia 2026 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้บริหารจากสายการบิน ท่าอากาศยาน และหน่วยงานวิเคราะห์เส้นทางการบินจากทั่วโลก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–16 เมษายน 2569 ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การเข้าร่วมงาน Routes Asia 2026 ในครั้งนี้ AOT ได้ดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับสายการบินและท่าอากาศยานมากกว่า 40 ราย เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเปิดเส้นทางบินใหม่ เพิ่มความถี่เที่ยวบิน ตลอดจนต่อยอดความร่วมมือเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการจัดนิทรรศการโดยมุ่งนำเสนอด้านศักยภาพการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยและเส้นทางบินที่มีประสิทธิภาพในการทำตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจจากสายการบินต่างๆ ให้มาใช้บริการท่าอากาศยานของ AOT
นอกจากนี้ AOT ยังได้จัดกิจกรรม Inaugural Flight Ceremony เพื่อแสดงความยินดีกับสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ในปี 2569 ได้แก่ สายการบิน Norse Atlantic Airways ในเส้นทาง Manchester–Bangkok, สายการบิน Scoot ในเส้นทาง Singapore–Chiang Rai และ สายการบิน TransNusa ในเส้นทาง Jakarta–Bangkok ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มทางเลือกการเดินทางและขยายการเข้าถึงประเทศไทยจากตลาดต่างประเทศ