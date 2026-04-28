“SOLVE” รุกPreventive Health เจาะตลาดเสริมอาหารแสนล้าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - SOLVEGROUP เสริมอาหารสัญชาติไทยโตแรง ปีนี้ตั้งเป้ายอดขาย 180 ล้าน พร้อมรุกตลาด Preventive Health ด้วย Functional Supplement ทยอยเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ เช่น ‘SOLVE Omega-3’
ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2568 มีการประเมินว่า ตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง 100,000 ล้านบาท เป็นครั้งแรก พร้อมกับการเติบโตมากกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดโตแรงมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จาก ‘รักษาเมื่อเจ็บป่วย’ สู่ ‘ดูแลสุขภาพ เชิงป้องกัน’ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพโดยรวม
ประกอบกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ไม่เพียงการดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริม แต่ยังพบว่า คนไทยให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ อาหารการกิน ตลอดจนดูแลตัวเอง เพื่อชะลอวัย-ยืดอายุสุขภาพให้แข็งแรงได้นานมากที่สุด
พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ หรือหมอเอิง ผู้ก่อตั้ง บริษัท โซล์ฟ กรุ๊ป จำกัด ‘SOLVEGROUP’แบรนด์ Functional Supplement เสริมอาหารเชิงฟังก์ชันสัญชาติไทย กล่าวว่า ท่ามกลางการเติบโตของเทรนด์สุขภาพ ‘SOLVEGROUP’ (โซล์ฟ กรุ๊ป) คือหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตคู่ขนานไปพร้อมกับเทรนด์ Longevity ดูแลสุขภาพตัวเองแบบองค์รวม
โดย ‘SOLVEGROUP’ กำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่ 7 กวาดยอดขายทะลุ ‘111 ล้านบาท’ ในปี 2568 ตั้งเป้าขยายการเติบโตสู่ ‘180 ล้านบาท’ ในปีนี้ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘SOLVE Omega-3’ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบ Preventive Health ภายใต้ความเชื่อที่ว่า การดูแลสุขภาพให้อยู่ในระดับ ‘Optimal level’ หรือ การมีสุขภาพที่ดีอย่างเหมาะสมและสมดุลตามช่วงวัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
หมอเอิง เป็นที่รู้จักทั้งในฐานะคุณหมอ พิธีกรมากความสามารถ ทั้งยังมีหมวกอีกหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบ คือการเป็นนักธุรกิจ เริ่มต้นจากการทำธุรกิจทีวี มาจนถึงธุรกิจล่าสุดที่นำความรู้พื้นฐานที่มีมาต่อยอดร่วมกับ Pain Point ของตัวเอง ที่ต้องเผชิญกับปัญหาผมบางจากภาวะความเครียดจนกระทบกับความมั่นใจในการใช้ชีวิต และพบว่าผู้หญิงหลายคนก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน
จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว นำไปสู่การก่อตั้ง ‘SOLVEGROUP’ แบรนด์เสริมอาหารเชิงฟังก์ชันสัญชาติไทย พัฒนาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ใช่วิตามินเดี่ยว แต่คือ Functional Supplement เลือกใช้ทั้งชนิดและปริมาณของสารสกัดตามงานวิจัยหลายหลายตัว ด้วยสูตรเฉพาะที่คำนึงถึงการทำงานร่วมกันของสารอาหาร เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ รวมถึงยังมุ่งสร้างความเข้าใจเรื่อง ‘การดูแลสุขภาพที่แท้จริง’ ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ ผ่านผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก
‘SOLVEGROUP’ เริ่มทำการตลาดอย่างจริงจังในปี 2568 จากเดิมที่ผ่านการบอกต่อปากต่อปากในกลุ่มผู้บริโภคจากยอดขาย 60-70 ล้านบาทในปี 2567 ขึ้นไปแตะระดับ 111 ล้านบาทในปี 2568 เติบโตขึ้นเกือบ 60% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนเป้าหมาย 180 ล้านบาทในปีนี้ จะมาจากจำนวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการซื้อซ้ำต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเก่า บวกกับจำนวน SKU สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม หมอเอิงมองว่า ความท้าทายในตลาด Supplement ยากตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น จะทำให้ผู้บริโภคเปิดใจลองสินค้าไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งผู้บริโภคต้องการเห็นผลเร็ว เราต้องสื่อสารว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะทำงานสอดคล้องกับกลไกธรรมชาติของร่างกาย แนะนำให้ทานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลสุขภาพโดยรวม การแข่งขันเรื่องราคาที่ต้องยอมรับว่า ในตลาดเสริมอาหารการแข่งขันสูงและมีหลายกลุ่มราคา รวมถึงยากทั้งในแง่กระบวนการการทำงาน และการสร้าง ‘Brand Love’ ในกลุ่มลูกค้า