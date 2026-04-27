โบลท์ มุ่งขับเคลื่อนสังคมการเดินทางที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในทุกการเดินทาง

ปัจจุบัน การเลือกใช้บริการเรียกรถไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ความสะดวก” หรือ “ราคา” เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ “ความปลอดภัย” ได้กลายเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มขนส่งสาธารณะ
โบลท์จึงให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพันธมิตร ผ่านโครงการฝึกอบรม การให้ความรู้ และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินทางให้ครอบคลุมทั้งทั้งด้านระบบ เทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้งาน อันนำไปสู่ประสบการณ์การเดินทางที่ผู้ใช้สามารถไว้วางใจได้ในทุกช่วงเวลา
หัวใจสำคัญของแนวทางดังกล่าว คือการออกแบบระบบที่ “ไม่ปล่อยให้ผู้ใช้งานเผชิญสถานการณ์เพียงลำพัง” โดยมีทีมความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจจับความผิดปกติ และประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่การเปิดให้บริการในประเทศไทย โบลท์ได้พัฒนาและนำเสนอฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการบนแพลตฟอร์ม อาทิ
• ปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Assist) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
• การแชร์ข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ (Trip Sharing) เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดสามารถติดตามการเดินทางได้ตลอดเส้นทาง
• ระบบตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง (Trip Safety Monitoring) ที่สามารถตรวจจับความผิดปกติ เช่น การหยุดนิ่งเป็นเวลานาน
• การโทรผ่านแอปพลิเคชัน (In-app Calls) ซึ่งช่วยไม่เปิดเผยข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่
• ระบบยกเลิกการจับคู่ (Rider and Driver Unmatching) ระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ เพื่อลดความเสี่ยงจากประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสม
• ระบบยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ด้วยภาพถ่าย (Driver Selfie Verification) เพื่อป้องกันการแอบอ้าง
• ฟีเจอร์บันทึกเสียงระหว่างการเดินทาง (Audio Trip Recording) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในกรณีด้านความปลอดภัย
ระบบที่เชื่อมโยงกันในทุกขั้นตอนนี้ ช่วยสร้าง “ความต่อเนื่องของความปลอดภัย” ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทาง ระหว่างการเดินทาง ไปจนถึงหลังการเดินทาง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว
นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยี โบลท์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน โดยแนะนำ 4 แนวทางง่าย ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ
1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่และรถทุกครั้งก่อนเริ่มเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าตรงกับข้อมูลในแอปพลิเคชัน หากพบความไม่ตรงกัน ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเดินทางและแจ้งทีมสนับสนุนได้ทันที
2. หลีกเลี่ยงการใช้บริการนอกระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านความปลอดภัย และให้ทีมงานสามารถติดตามการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. แชร์ตำแหน่งการเดินทางแบบเรียลไทม์กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ และให้บุคคลใกล้ชิดสามารถติดตามการเดินทางได้ตลอดเส้นทาง
4. ใช้งานฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย เช่น ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Assist) และการบันทึกเสียง (Audio Recording) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและลบโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด
แนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโบลท์ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเดินทางที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้ทุกการเดินทางไม่ใช่เพียงการเข้าถึงจุดหมาย แต่เป็นประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ในทุกช่วงเวลา