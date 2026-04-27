AOTGA เดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตร ขยายฐานธุรกิจบริการภาคพื้นไทย

AOTGA เข้าร่วมงาน 17th Asian GHI Conference 2026 ขยายฐานธุรกิจ และมุ่งยกระดับมาตรฐานบริการภาคพื้นไทย พร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางการบินของเอเชีย ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำการให้บริการภาคพื้นอากาศยานแบบครบวงจร
นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกในงาน 17th Asian Ground Handling International Conference (GHI) 2026 ซึ่งจัด ณ Suntec Convention & Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ มุ่งเป้าขยายฐานลูกค้าสายการบินนานาชาติและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของสนามบินไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับเอเชีย
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ AOTGA ในการแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีโลก เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน และมาตรฐานการให้บริการที่โดดเด่นในแต่ละท่าอากาศยานที่ AOTGA ดูแล “เป้าหมายของ AOTGA ไม่ได้จำกัดเพียงการให้บริการตามมาตรฐาน แต่เรามุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ไร้รอยต่อให้กับทุกสายการบิน พร้อมนำข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งานจริงมาพัฒนานวัตกรรมการบริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในระดับโลก”
ทั้งนี้ AOTGA ได้นำข้อหารือและความต้องการความคิดเห็นของตัวแทนสายการบินจากที่ได้รับจากการประชุมดังกล่าว มาประยุกต์และปรับใช้ในการให้บริการและการสนับสนุนสายการบินลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับทั้งด้านความปลอดภัย มาตราฐานการให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อยกระดับการให้บริการในท่าอากาศยานของไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Asia Aviation Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน