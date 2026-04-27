กกพ.เร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้โรงไฟฟ้าที่สิงห์บุรี

กกพ.เร่งตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงไฟฟ้าของบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ใน จ.สิงห์บุรี
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยกรณีเหตุเพลิงไหม้บริเวณหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(1)/64-1037 ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (บิทูมินัส) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในกิจการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 23.35 น. บริเวณสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงไปยังถังเก็บ (Silo) ส่งผลให้ระบบสายพานลำเลียงได้รับความเสียหาย โดยผู้ประกอบการได้หยุดการเดินเครื่องจักรทันที และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลา 01.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569 เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่สาเหตุของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
“ได้มอบหมายให้สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ติดตามการหาสาเหตุ และกำกับดูแลการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมกำชับให้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ” นายพูลพัฒน์กล่าว
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) มีกำหนดเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในวันที่ 29 เมษายน 2569 และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบแนวโน้มความรุนแรงหรือผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป