“สิริพงศ์“ เล็งปรับโมเดลลงทุนทางคู่เฟส 2 ใช้ TFF / PPP ลดภาระรัฐ -เปิดทางเอกชนเช่าเดินรถทางคู่สายใหม่

“สิริพงศ์“ สั่งขร.ศึกษา เล็งปรับโมเดลลงทุนทางคู่เฟส 2 อีก 3 เส้นทางที่เหลือ ใช้ กองทุนTFF หรื PPP ลดภาระรัฐ พร้อมเปิดทางเอกชนเช่าเดินรถบนทางคู่ 2 สายใหม่ เด่นชัย-เชียงของ/บ้านไผ่-นครพนม แก้ปัญหารถจักร-ล้อเลื่อนไม่พอ ด้านกรมราง ย้ำเอกชนเช่ารางไม่กระทบบริการรถไฟ วิ่งเฉพาะช่วงเวลาที่ว่าง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ร่วมผลักดันการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 อีก 3 เส้นทางที่ยังไม่ผ่านสภาพัฒน์ ได้แก่ ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. วงเงิน 44,095.36 ล้านบาท , ปากน้ำโพ - เด่นชัย ระยะทาง 281 กม. วงเงิน 81,143.24 ล้านบาท และ เด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. วงเงิน 68,222.14 ล้านบาท ให้พิจารณารูปแบบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เปลี่ยนจากการลงทุนโดยใช้งบประมาณรัฐทั้งหมดเป็นใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ได้หรือไม่ เพราะยังมีเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อประหยัดงบประมาณรัฐ
ส่วน 3 เส้นทางที่ผ่านสภาพัฒน์แล้ว ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงิน 30,422.53 ล้านบาท 2. ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270.51 ล้านบาท 3. ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงิน 7,772.90 ล้านบาท ดำเนินการตามแผนเดิม
@เปิดทางเอกชนเช่าเดินรถ บนทางคู่ 2 สายใหม่ เด่นชัย-เชียงของ/บ้านไผ่-นครพนม
ด้านนายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานแผนฟื้นฟูการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน รฟท.มีแผนจัดซื้อหัวจักรและล้อเลื่อนค่อนข้างมากแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ดังนั้นกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะใช้สำหรับจัดซื้อหัวรถจักร ล้อเลื่อนสำหรับใช้ในเส้นทางที่รถไฟมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความสามารถบริการของรฟท. ส่วนรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม รฟท.เองไม่สามารถจัดหารถจักร ล้อเลื่อนมาให้บริการได้ 2เส้นทางนี้จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาเช่าใช้รางเดินรถ ในส่วนที่รัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อรถจักร ล้อเลื่อนให้รฟท.บริการประชาชนได้ นอกจากนี้ สำหรับเส้นทางเดิม ยังมีบางช่วงเวลาที่รฟท.ไม่สามารถเดินรถให้บริการได้เนื่องจากข้อจำกัด หัวจักร ล้อเลื่อน ก็ยังสามารถเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาเช่ารางเพื่อเดินรถเพื่อเปิดโอกาส และทางเลือกในการใช้บริการของประชาชนได้
@กรมราง ย้ำเอกชนเช่ารางไม่กระทบบริการรถไฟ วิ่งเฉพาะช่วงเวลาที่ว่าง
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า สำหรับตารางเวลาหรือ SLOT ที่จะให้เอกชนเข้ามาเช่ารางเดินรถนั้น ตามกฎหมายกำหนดว่าภายในเดือนก.ค. 2569 รฟท.จะต้องทำ Network Statement ประกาศ Slot เป็นสาธารณะ เพื่อให้เอกชนที่สนใจ ยื่นขอเช่าใช้ หากไม่มีเอกชนรายอื่นยื่นแข่งและตกลงกับรฟท. ก็ทำสัญญากับรฟท. หากสนใจเหมือนกันหลายรายก็เปิดประมูล ซึ่งเอกชนที่จะเชาใช้ราง ต้องมายื่นขอใบอนุญาตจากกรมรางด้วย
กรณีเอกชนเช่ารางเดินรถสินค้าและโดยสารนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า การรถไฟยังคงบริการเหมือนเดิม ทั้งรถสินค้า รถโดยสาร ราคาต่างๆ ยังเป็นไปตามที่ให้บริการอยู่ ส่วนเอกชนที่เข้ามา จะเป็นบริการทางเลือก และการรถไฟได้ค่าเช่าราง เพราะเอกชนคงไม่ทำรถไฟค่าโดยสารถูกมาแข่งกับการรถไฟ ราคาเอกชนกำหนด โดยกรมรางจะมีเพดานอัตราขั้นสูงไว้ให้