กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม T Mark Clinic ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยกว่า 100 รายสู่มาตรฐานสากลผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “T Mark Clinic ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569” ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก และยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากลผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงาน แนะนำโครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) และสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark คือตราที่แสดงถึง “ความเชื่อมั่น” และ “ภาพลักษณ์ที่โปร่งใส” คือ กุญแจสำคัญที่จะทำให้สินค้าไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ริเริ่มตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า สินค้าและบริการของท่าน มีคุณภาพที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง โดยกรมฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงแรงงาน (สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน) และกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เพื่อร่วมกันรับรองตราสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ครองใจตลาดและการออกแบบ แพ็กเกจจิ้งที่สร้างมูลค่าเพิ่ม” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ที่มาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ดร.พรพันธ์ พรมวัง REGIONAL GENERAL MANAGER บริษัท เอเซียแปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แบรนด์ IN2IT) สินค้าเครื่องสำอางไทย ที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ นับเป็นผู้ประกอบการไทย ที่สามารถนำพาแบรนด์สินค้าเครื่องสำอาง ก้าวสู่โลกความงาม ในระดับสากลด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่าง และคุณภาพสินค้า พร้อมด้วย คุณชาติศิลป์ ชาตบุตร MANAGER ADMINISTRATIVE / CRM บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมบรรยายเรื่องความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ โดยชี้ให้เห็นว่า บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสวยงามและดึงดูดผู้บริโภค แต่ยังช่วยยืดอายุสินค้า และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับกระแสความยั่งยืนที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ทั้งนี้ บรรยากาศการเสวนาเป็นไปอย่างเข้มข้น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 ราย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางความสำเร็จ
ในช่วงบ่าย กรมฯ ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จากคลินิก T Mark Clinic, แนะนำการส่งออก การขยายตลาดจาก คลินิก DITP 1669 และครอบคลุมถึงความต้องการร่วมแสดงสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม กับคลินิก Thaitrade.com , แนะนำแหล่งทุน การขอสินเชื่อ จาก Exim Bank Clinic , มาตรฐานแรงงาน Fair Labour Clinic และ Human Rights Clinic จากกระทรวงแรงงาน , แนะนำแนวทางการดำเนินการด้าน CSR ใน CSR-DIW Clinic , วิธีการเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry Clinic และ TPN Food Packaging Clinic คลินิกให้คำปรึกษาเรื่องแพคเกจจิ้ง มีผู้ประกอบการลงทะเบียนขอเข้ารับคำปรึกษาอย่างเนืองแน่น
ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา T Mark ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกว่า 900 แบรนด์ไทย และในก้าวต่อไป มุ่งมั่นที่จะยกระดับการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ T Mark ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ในต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้นำสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ไปจัดแสดงในต่างประเทศ รวมทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ จีน 4 มณฑล (เฉิงตู เซี่ยเหมิน กวางโจว คุนหมิง) เวียดนาม อินเดีย และสเปน เพื่อเปิดประตูโอกาสให้สินค้าของท่าน เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่ทำให้สินค้า T Mark เป็นที่รู้จักทั้งในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย และกลุ่มผู้บริโภคต่างชาติ โดยเฉพาะจีน และในปี 2569 นี้ กรมฯ ยังมีแผนดำเนินงาน ที่พร้อมจะสนับสนุนสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ T Mark ผ่านกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเชื่อมั่นไปสู่ผู้บริโภค
ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 507 8266, 8299 หรือ ยื่นสมัครโดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com