แอกซ่าประกันภัย ประกาศวิสัยทัศน์ “Beyond Protection, Innovation for the Future” ในพิธีมอบรางวัล AXA Awards 2026

แอกซ่าประกันภัยจัดพิธีมอบรางวัล AXA Awards 2026 เพื่อเชิดชูเกียรติและเฉลิมฉลองความสำเร็จของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่มีผลงานโดดเด่นจากทั่วประเทศ
งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond Protection, Innovation for the Future” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าประกันภัยในการก้าวไกลกว่าการเพียงผู้ให้บริการด้านการประกันภัยแบบดั้งเดิม ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่กับโซลูชันที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) พร้อมเสริมศักยภาพเครือข่ายธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ค่ำคืนแห่งเกียรติยศนี้ได้รวบรวมเหล่าตัวแทนและพันธมิตรของแอกซ่ามาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับการยกย่องกจากผลงานอันยอดเยี่ยม ความเป็นมืออาชีพ และบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแอกซ่าในอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทย
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงของแอกซ่าประกันภัยได้แบ่งปันเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วน (AI Transformation) เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าภายใต้แนวคิด “Customer First” ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มร. กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตัวแทนและพันธมิตรทางธุรกิจคือหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของแอกซ่า พิธีมอบรางวัล AXA Awards จึงไม่ใช่เพียงเวทีฉลองความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าการคุ้มครองทั่วไปร่วมกัน เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเติบโตเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งไปพร้อมกัน”
นางหทัยนันท์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสายงานบริหารช่องทางการขาย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอขอบคุณความไว้วางใจและการร่วมมือร่วมใจจากตัวแทนและพันธมิตรทุกท่าน ความทุ่มเทของทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้แอกซ่าก้าวไปข้างหน้า เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สู่การเป็นผู้นำในตลาดประกันภัย”
พิธีมอบรางวัล AXA Awards 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และตอกย้ำแอกซ่าในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า เครือข่ายตัวแทน และพันธมิตรทางธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอกซ่าประกันภัยในฐานะตัวแทนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถติดต่อสำนักงานแอกซ่าประกันภัยใกล้บ้าน หรือโทร 02-118-8111 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
