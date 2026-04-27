เกษรวิลเลจเปิดตัว “Spectrum of LIFE” นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพอย่างมีระดับใจกลางราชประสงค์ เตรียมเปิดประสบการณ์ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2569

กรุงเทพฯ – เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) เดินหน้ายกระดับการเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ระดับลักซ์ชัวรีใจกลางเมือง ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “Spectrum of LIFE” ที่มุ่งนำเสนอแนวคิดการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพในมิติใหม่ ผ่านการผสมผสานศาสตร์ด้านสุขภาพ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในระยะยาว
แคมเปญนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2569 โดยสะท้อนแนวคิดของคนเมืองยุคสมัยใหม่ในด้านสุขภาพและความงาม ที่ก้าวสู่ยุคของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (preventive wellness) และการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (longevity) ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการดูแลร่างกายจากภายนอก แต่ครอบคลุมถึงสมดุลภายในจิตใจ และการใช้ชีวิตในทุกมิติ
“Spectrum of LIFE” จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าว ผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล การฟื้นฟูพลังชีวิต ไปจนถึงการสร้างสมดุลในชีวิตประจำวัน สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์คนเมืองที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ภายใต้แนวคิดนี้ เกษรวิลเลจเตรียมเปิดพื้นที่ “Longevity Social Club” ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2569 ณ โซน Forum เกษร อัมรินทร์ เพื่อเป็นพื้นที่รวมตัวของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ โดยออกแบบให้เป็นทั้งพื้นที่ของการทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและมีระดับ
ภายในงาน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมพิคเคิลบอลสำหรับสายแอคทีฟ การเติมพลังด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมด้านเวลเนสมากมายที่ช่วยเสริมสมดุลของร่างกายและจิตใจ ซึ่งล้วนได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของคนเมืองที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีคุณภาพ
พร้อมกันนี้ เกษรวิลเลจยังได้เติมเต็มประสบการณ์ด้านรสนิยมและการใช้ชีวิต ผ่านการรวบรวมแบรนด์และบริการระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวบูติก Patek Philippe อย่างเป็นทางการ ซึ่งสะท้อนคุณค่าของ “เวลา” ในฐานะองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการดูแลสุขภาพระยะยาว (longevity) หรือประสบการณ์ด้านอาหารจาก Louis Vuitton Le Café ที่ผสานโลกของแฟชั่น อาหาร และศิลปะการใช้ชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมสร้างช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและฟื้นฟูพลังใจ (emotional well-being) ในบรรยากาศระดับลักซ์ชัวรี
ทั้งนี้ ประสบการณ์ทั้งหมดถูกเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิด “Gaysorn Urban Wellness” อาณาจักรสุขภาวะคนเมืองที่คัดสรรสินค้าและบริการชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพและความงาม 47 แบรนด์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อาคารของเกษรวิลเลจ ได้แก่ เกษรเซ็นเตอร์ (Gaysorn Centre), เกษรทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) และเกษรอัมรินทร์ (Gaysorn Amarin) โดยครอบคลุมนวัตกรรมและการปรนนิบัติทั้งภายในและภายนอก ผ่านการดูแลสุขภาวะองค์รวม 4 มิติ ได้แก่ Health & Wellness, Mental Well-being, Beauty & Aesthetics และ Skincare & Cosmetic ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการใช้ชีวิตในแบบ “Spectrum of LIFE” ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
“นอกจากนี้ เกษรวิลเลจยังได้ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยทีมนอร์ดิก เส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-ออสโล ภายใต้แนวคิด “ออสโลทริปถัดไป...เลือกการบินไทยเท่านั้น” เพื่อยกระดับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า Top Spender 3 ท่านแรก ผู้มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดภายในเกษรวิลเลจ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 – 31 กรกฎาคม 2569 รับสิทธิ์ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจเส้นทาง กรุงเทพฯ – ออสโล
“Spectrum of LIFE” สะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว พร้อมตอกย้ำบทบาทของเกษรวิลเลจในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสและไลฟ์สไตล์ระดับลักซ์ชัวรีอย่างแท้จริง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ