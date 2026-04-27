บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุนกว่า 701 ล้านบาท ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ Unison ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานลมในเกาหลีใต้ รุกขยายพอร์ตพลังงานสะอาด

นายพีรเดช พัฒนจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจพัฒนาพลังงานหมุนเวียน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เกาหลี จำกัด (B.Grimm Power Korea Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100% เข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกโดย Unison Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี มูลค่า 32,000,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 701,500,000 บาท) คิดเป็นประมาณ 85% ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพจาก Myungwoon Industry Development Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ Unison โดย ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ จะเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจาก Myungwoon ในมูลค่าเงินต้นจำนวน 5,600,000,000 วอนเกาหลี (ประมาณ 128,000,000 บาท) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ต่างหากอีกด้วย
สำหรับ Myungwoon Industry Development Co., Ltd. มี นายคิม คัง-ฮัก (Mr. Kim Kang-Hak) ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และถือหุ้น 100% นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานของ Korea Wind Energy Industry Association ซึ่งเป็นองค์กรหลักของอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ในด้านธุรกิจ ปัจจุบัน Myungwoon Industry Development Co., Ltd. เป็นผู้ถือหุ้น 51% ในโครงการ Yeonggwang Nakwol Offshore Wind Power Project (Nakwol1) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 364.8 เมกะวัตต์ และ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 โครงการมีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 78% โดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เกาหลี จำกัด ถือหุ้นในโครงการดังกล่าวในสัดส่วน 49%
โดยการเข้าลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Unison ในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อ สนับสนุน Myungwoon Industry Development Co., Ltd. ในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Unison ผู้มีอำนาจบริหารและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานลมในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในธุรกิจกังหันลมและการพัฒนาโครงการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของโครงการ Nakwol Offshore Wind Power Project ซึ่งบริษัทมีการร่วมลงทุนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังมองถึงการเพิ่มโอกาสเชิงกลยุทธ์ในอนาคต ผ่านสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นของ Unison โดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นของ Unison ในอนาคตจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามกฎระเบียบด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องและจะต้องสนับสนุนสถานะของ Myungwoon Industry Development Co., Ltd. ในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และเป็นผู้มีอำนาจบริหารของ Unison ผู้มีอำนาจบริหารต่อไป
Unison เป็นผู้ผลิตกังหันลมชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ มีความโดดเด่นด้านความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโซลูชันพลังงานสะอาด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ประมาณ 336,250,000,000 ล้านวอน (ประมาณ 7,500,000,000 บาท) ด้วยประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งกังหันลมระดับอุตสาหกรรม ทำให้ Unison มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนของเกาหลีใต้ พร้อมทั้งขยายการดำเนินงานสู่ตลาดต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตภายในประเทศ และผลงานการส่งมอบโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ Unison จึงเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาโครงการที่มองหาโซลูชันพลังงานลมที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการจัดหาเงินทุน และเหมาะสมกับสภาพโครงการทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง
การลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งจัดหาพลังงานที่สะอาด ยั่งยืน มีเสถียรภาพในระดับสูง และราคาที่เข้าถึงได้ให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับอนาคต (Sustainable Fuels) โดยอาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และความร่วมมือที่ยาวนานและแข็งแกร่งกับคู่ค้าและผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์แผนระยะยาวของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทน และผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก พร้อมบรรลุเป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) รวมถึงเป้าหมายกำลังการผลิตสู่ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573