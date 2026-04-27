สสว. จัดงาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” ปักหมุดภาคกลาง 27-29 เม.ย. นี้ ดึง 3 ศิลปินดังร่วมสร้างสีสัน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” มหกรรมยกระดับ SMEs ไทยครั้งยิ่งใหญ่ เปิดฉากภาคกลางระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2569 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไฮไลต์สำคัญที่ห้ามพลาด คือมินิคอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปินชื่อดัง ทุกวันเวลา 12.15–13.00 น. ได้แก่ ปาร์ค ภัทรพงศ์ แชมป์ลูกทุ่งไอดอล ซีซั่น 4 ในวันที่ 27 เม.ย., เป้ วีระศักดิ์ ในวันที่ 28 เม.ย. และ กีต้าร์ นิภาพร ศิลปินจาก GMM ในวันที่ 29 เม.ย.
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop : Oil Spa Aroma โดยน้ำหอมกังวาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือทำจริงทุกวันตลอด 3 วัน จำนวน 2 รอบต่อวัน ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 14.00 น. รอบละ 10 ท่านเท่านั้น
ภายในงานยังพบกับกิจกรรมเพื่อธุรกิจครบครัน ทั้งคลินิกธุรกิจฟรี สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ตลาดทดสอบสินค้า Live Commerce Studio พื้นที่ B2B Matching และเวทีความรู้จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พร้อมร้านค้ากว่า 260 ร้าน และของรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ทุกวัน