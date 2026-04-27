EGCOขายหุ้น49%ใน2โรงไฟฟ้า”บ้านโป่ง-คลองหลวง”ให้J-Power

ผลิตไฟฟ้า ขายหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้า “บ้านโป่ง” และ “คลองหลวง” ให้เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ฯ เป็นการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอตามแนวทาง Asset Recycling เล็งนำเงินทุนมาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือEGCO เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในโรงไฟฟ้า “บ้านโป่ง” และ “คลองหลวง” ให้กับบริษัท เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (J-POWER) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ถือเป็นก้าวสำคัญตามกลยุทธ์ “POWER4” ผ่านแนวทาง Asset Recycling การปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน แต่ยังเป็นการดึงศักยภาพของพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลมาร่วมเพิ่มระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว EGCO ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษัททั้งสองแห่ง
สำหรับข้อมูลของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ คือบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (BPU) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 180 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) 25 ปี นอกจากนี้ ยังจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 35 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 80 ตันต่อชั่วโมง ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (KLU) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 122 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) 25 ปี พร้อมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 12 เมกะวัตต์ และไอน้ำจำนวน 13 ตันต่อชั่วโมง ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจขายหุ้นบางส่วนใน BPU และ KLU ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ “POWER4” ภายใต้แนวทาง Asset Recycling หรือการหมุนเวียนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสนับสนุนการนำเงินไปลงทุนต่อยอดในโครงการที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว
นอกจากนี้ การทำธุรกรรมครั้งนี้ยังช่วยกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ J-POWER ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ EGCO ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดจนยังเป็นการสร้างโอกาสในการร่วมลงทุนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศในอนาคต เชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมของ J-POWER จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว