SKYWORTH PV เปิดสำนักงานในไทย เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบในอาเซียน

กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2569 – SKYWORTH PV ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรระดับโลก จัดพิธีเปิดสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ภายใต้แนวคิด “Converge with SKYWORTH: Where every ray meets its synergy” โดยมีผู้บริหารระดับสูง พันธมิตรทางธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจสู่ตลาดไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิธีเปิดจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยมีพันธมิตรและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสสำคัญครั้งนี้ ภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าววิสัยทัศน์โดยผู้บริหารระดับสูง ก่อนเข้าสู่พิธีจุดตาสิงโตอันเป็นมงคล ซึ่งสื่อถึงความรุ่งเรืองและการเริ่มต้นบทใหม่ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ตามด้วยพิธีตัดริบบิ้น อันเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และปิดท้ายด้วยพิธีลงนามความร่วมมือ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและสร้างความร่วมมือในระยะยาว โดยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ SKYWORDTH PV ในการเริ่มต้นบทใหม่ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
คุณว่านเฟย ฉู (Ms Wanfei Qu) ประธานฝ่ายสารสนเทศของสกายเวิร์ท กรุ๊ป และผู้อำนวยการและซีอีโอของสกายเวิร์ท พีวี และประธานบริษัทบริษัท สกายเวิร์ท รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ของ SKYWORDTHSOLAR กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงที่สุดในภูมิภาค ทั้งจากการสนับสนุนของภาครัฐและความต้องการใช้พลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปิดสำนักงานในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการขยายธุรกิจ แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อการดำเนินงานในระยะยาว และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตไปด้วยกัน”
พร้อมเสริมว่า “การเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ Skyworth PV ในการวางรากฐานสู่การเป็นศูนย์กลางหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ประกอบด้วยบุคลากรในประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากประเทศจีน พร้อมให้บริการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงการ การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา นอกจากนี้ สำนักงานแห่งนี้จะมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น เสริมสร้างความร่วมมือ และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาค”
ปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานสะอาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 15% ต่อปี ขณะที่ประเทศไทยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นเกือบ 30% ภายในปี 2037 สะท้อนถึงทิศทางการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ แนวโน้มค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการบริหารต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของ GDP ประเทศไทย ยิ่งเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือกอย่างชัดเจน
ด้วยประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล SKYWORTH PV ได้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 850,000 โครงการทั่วโลก และมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 25 กิกะวัตต์ บริษัทพร้อมนำเสนอโซลูชันพลังงานแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือน ภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (C&I) รวมถึงโครงการขนาดสาธารณูปโภค (Utility-scale) ขณะเดียวกัน ด้วยศักยภาพด้านการผลิตที่แข็งแกร่ง บริษัทสามารถผลิตอุปกรณ์หลักได้อย่างครบวงจร อาทิ แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน และโครงสร้างติดตั้ง ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เสริมความมั่นคงของซัพพลาย และรองรับการบูรณาการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายตลาด
SKYWORTH PV นำเสนอโซลูชันพลังงานทั้งสำหรับภาคครัวเรือนและภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม (C&I) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดประเทศไทย โดยในกลุ่มที่อยู่อาศัย บริษัทมีโซลูชันหลัก ได้แก่ SolaHome และ SolaMate ซึ่ง SolaHome ได้รับการออกแบบสำหรับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก โดยผสานระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระด้านพลังงานและช่วยลดค่าไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ขณะที่ SolaMate เป็นโซลูชันสำหรับการใช้งานในพื้นที่ระเบียง มาพร้อมดีไซน์แบบโมดูลาร์ “Lego-style” ที่สามารถติดตั้งได้ภายในเวลาเพียง 30 นาที ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ โดยมุ่งยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ การสร้างระบบสนับสนุนด้านเทคนิค การติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลักดันการเติบโตของตลาดพลังงานสะอาดในระยะยาว
การเปิดสำนักงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนับเป็นหมุดหมายสำคัญของ SKYWORTH PV ในการยกระดับสู่การดำเนินธุรกิจแบบ Localized Operation อย่างเต็มรูปแบบ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการดำเนินงานในระดับภูมิภาค และวางประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับการขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต่อยอดจากรากฐานดังกล่าว บริษัทมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง