“ทีพีไอ โพลีน-อิตาเลียนไทย” ประเดิมรับใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง คาด 30 เม.ย.นี้จ่อเคาะอัตราค่าเช่ารางขนสินค้า

กรมรางเห็นชอบเอกชน 2 ราย “ทีพีไอ โพลีน-อิตาเลียนไทย” เป็นผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางรางเพื่อกิจการของตน ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ จับตา 30 เม.ย.นี้คณะกรรมการนโยบายฯจ่อเคาะอัตราค่าใช้ประโยชน์จากราง และเร่งออกกฎหมายลูก เดินหน้าจดทะเบียนตัวรถ ดึงเข้าระบบตามกฎหมาย
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จะต้องออกกฎหมายลูก จำนวน 77 ฉบับ ประกอบพระราชบัญญัตินี้ ขณะที่กรมรางได้เริ่มดำเนินการในส่วนที่ไม่ต้องรอกฎหมายลูก ได้แก่ การจดทะเบียนการประกอบกิจการเพื่อกิจการของตน ตามมาตรา 33 ซึ่งไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี และต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการขนส่งทางรางที่กำหนด โดยให้อธิบดีมีอำนาจเรียกให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางเพื่อกิจการของตน จัดส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการขนส่งทางรางเพื่อกิจการของตน เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้
ปัจจุบันมีเอกชน 2 รายที่ประกอบการขนส่งสินค้าบนทางของ รฟท.สำหรับรองรับธุรกิจของตัวเอง ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) โดยทั้งสองรายได้จัดส่งข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมรางแล้ว โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้ลงนามเห็นชอบให้ บริษัททีพีไอ โพลีนฯ และ บริษัท อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางเพื่อกิจการของตนเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรา 33 พ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเอกชนทั้ง 2 รายลงทุนจัดหารถจักรและแคร่ขนสินค้าเองโดยใช้คนขับของ รฟท. โดยบริษัท ทีพีไอฯ มีรถจักร 12 คัน รถพ่วงจำนวน 577 คัน ใช้ในกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีการขนส่งสินค้า ประมาณ 3 ขบวน เส้นทางจากเชียงราก-หินลับ, คลองเปร็งปหินลับ, หินลับ-อุดรธานี ส่วนบริษัทอิตาเลียนไทยฯ มีรถจักร 1 คัน รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) 44 คัน ปัจจุบันใช้ขนส่งอุปกรณ์ของบริษัทเอง สำหรับก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย
จากนี้ยังต้องดำเนินการจดทะเบียนตัวรถ เพื่อใช้สำหรับการเดินรถ และดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ตามมาตรา 32 และดำเนินการขอ Slot เวลากับรฟท. และทำสัญญาใช้รางร่วมกันต่อไป ซึ่งในวันที่ 30 เมษายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/ 2569 ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าใช้ประโยชน์จากราง กรณีรถขนส่งสินค้าทางราง พ.ศ. … เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมี บริษัท Eastern & Oriental Express (E&O) ให้บริการขบวนรถไฟท่องเที่ยวสุดหรู หยุดให้บริการไปตั้งแต่ช่วง โควิด 19 ระบาด ช่วงปี 256 ปัจจุบันยังไม่กลับมาให้บริการ ซึ่งหากต้องการกลับให้บริการใหม่ ก็จะต้องจัดส่งข้อมูล เพื่อขอประกอบกิจการขนส่งทางรางเพื่อกิจการของตนฯ
นอกจากนี้ ผู้ให้บริหารเดินรถทุกรายจะต้องส่งข้อมูลของคนขับเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ตาม มาตรา 96 ของพระราชบัญญัตินี้ โดยขณะนี้มีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ จำนวน 2,629 คน ปัจจุบัน ขร.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพื่อออกใบอนุญาตให้ต่อไป