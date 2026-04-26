วุ่นทั้งลำ!อ้างมีระเบิด ไฟลท์ AIQ 4401”ไทยแอร์เอเชีย” ที่กระบี่ ตรวจผู้โดยสารพูดหยอกล้อ ทำดีเลย์กว่า 4 ชม.

วุ่นทั้งลำ!ผู้โดยสารพูดเล่นอ้างมีระเบิด AIQ 4401”ไทยแอร์เอเชีย” ที่สนามบินกระบี่ กัปตันต้องชะลอออกเดินทางเพื่อตรวจสอบ สุดท้ายเป็นการพูดหยอกล้อ ส่งผลให้ล่าช้าจากตารางการบินประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที “ภัทรพงศ์” สั่งติดตามใกล้ชิด ย้ำเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 26 เมษายน 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีได้รับรายงานเหตุการณ์ผู้โดยสารกล่าวอ้างมีวัตถุระเบิดบนอากาศยานของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AIQ 4401 แบบ Airbus A320 เส้นทางกระบี่–สุวรรณภูมิ ว่า ในฐานะที่กำกับดูแลกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตนได้พูดคุยและหารือกับนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รวมถึง นางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ ต่อกรณีนี้ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินอย่างเคร่งครัด
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16.47 น. ขณะอากาศยานกำลังถอยออกจากหลุมจอด ณ ท่าอากาศยานกระบี่ นักบินได้ตัดสินใจนำเครื่องกลับเข้าหลุมจอดทันที หลังได้รับแจ้งจากผู้โดยสารว่ามีวัตถุอันตรายในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง แม้ภายหลังผู้โดยสารจะยอมรับว่าเป็นการพูดหยอกล้อ แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด นักบินได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้นำผู้โดยสารและสัมภาระลงจากเครื่องเพื่อตรวจสอบ
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานกระบี่ได้เคลื่อนย้ายอากาศยานไปยังหลุมจอด Bay 14 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างจากอาคารผู้โดยสาร เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการ เที่ยวบินอื่นยังสามารถขึ้น-ลงได้ตามปกติ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ผลการตรวจสอบแล้วเสร็จเมื่อเวลา 20.00 น. ไม่พบวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด โดยเที่ยวบิน AIQ 4401 ได้ออกเดินทางล่าช้าในเวลา 21.00 น. ส่งผลให้ล่าช้าจากตารางการบินประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที ส่วนผู้ก่อเหตุได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
“ขอย้ำว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การกล่าวอ้างหรือกระทำการใดที่สร้างความตื่นตระหนก ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือหยอกล้อ ล้วนมีความผิดตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด” นายภัทรพงศ์ กล่าว