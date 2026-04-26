ลุ้น 27 เม.ย.!ขบ.เคาะลดค่าโดยสาร”รถบขส.-รถร่วมฯ”ลงอีก หลังน้ำมันดีเซลลดต่อเนื่อง

ขบ.เตรียมลดค่าโดยสารอีก คาด 27 เม.ย.นี้หารือ คณะทำงานร่วมฯ คาดลดลงไปเท่าเดิม ก่อนวันที่ 6 เม.ย.69 ตามแนวโน้มราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ชี้ค่าโดยสารปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันเพื่อสะท้อนต้นทุนและเป็นธรรม
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมี.ค.69 ที่ผ่านมา คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง มีมติปรับอัตราค่าโดยสารรถโดยสาร บขส.รถร่วมบริการฯ สำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 (เส้นทางที่มีต้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด) และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัดที่ไม่มีกรุงเทพมหานครเป็นต้นทาง-ปลายทาง) ไปแล้ว รวม 3 ครั้ง ตามการผันผวนของราคาน้ำมันดีเซล โดยครั้งแรกปรับขึ้นค่าโดยสาร 5 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่ง ผลวันที่ 6 เม.ย. 2569 ครั้งที่ 2 ปรับขึ้นอีก 7 สตางค์/กิโลเมตรต่อที่นั่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2569 ส่วนครั้งที่ 3 ปรับลดค่าโดยสารลง 3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่ง เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลลดลง ทำให้ค่าโดยสารมีการปรับขึ้นแล้วรวม 9 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่ง
ทั้งนี้ ล่าสุดราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงมาอยู่ที่ 40.20 บาทต่อลิตร และมีแนวโน้มปรับลดลงอีก คาดว่าจะราคาค่าโดยสารจะต้องปรับดลดลงตาม ซึ่งคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง ได้มอบอำนาจให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งในวันที่ 27 เมษายนนี้ จะประชุมร่วมกับคณะทำงาน ที่มีผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รวมอยู่ด้วย เพื่อพิจารณาปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก คาดว่าค่าโดยสารจะกลับไปอยู่ในระดับก่อนที่จะมีการปรับขึ้นที่ 5 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่ง (ปรับครั้งแรก) เนื่องจากระดับราคาน้ำมันดีเซลอยู่ในกรอบเพดานที่ 38.99 บาทต่อลิตร โดยจะมีผลนับจากมีมติ 3 วัน
“การปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันจะทำให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย”