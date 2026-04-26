“ท็อปส์ สติ๊กเกอร์” ดันยอดบิลโต 18% สินค้าพรีเมียมพุ่ง-โอนแบรนด์รับผลดี

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉายความสำเร็จแคมเปญสติ๊กเกอร์ ‘TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด’ หลังเปิดตัวแคมเปญในปี 2569 ตลอด 2 เฟสแรกที่ผ่านมา ด้วยยอดซื้อต่อใบเสร็จเฉลี่ยโตกว่า 18% สะท้อนศักยภาพการใช้ดาต้าวิเคราะห์เชิงลึกในการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคแบบแบ่งขั้ว (Polarized Spending) ที่ยอมจ่ายเพื่อความสุขควบคู่กับการมองหาความคุ้มค่า ดันแคมเปญประสบความสำเร็จแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย พร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่เฟสที่ 3 ด้วยไฮไลต์โปรโมชัน ‘Super Sticker’ ส่งท้ายแคมเปญ เพิ่มส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% สำหรับสินค้า 60 รายการ พร้อมตั้งเป้ายอดขายรวมของท็อปส์ตลอดแคมเปญเติบโต 20%
นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย ผู้บริโภคได้เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น (Ultra-Cautious Spending) ด้วยสภาวะความเครียดจากค่าครองชีพและการใช้ชีวิตปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด พฤติกรรมที่เรียกว่า ‘Polarized Spending’ หรือ พฤติกรรมผู้บริโภคแบบแบ่งขั้ว ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายสินค้าพรีเมียมเพื่อสร้างความสุขเล็กๆ ให้กับตัวเอง
ในขณะเดียวกันจะต้องคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการด้วย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว สะท้อนวิถีการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากนักล่าของถูก ไปสู่ผู้ที่ใช้จ่ายอย่างมีกลยุทธ์ สิ่งที่ซื้อต้องคุ้มค่า ฉลาดซื้อ ฉลาดเลือก ฉลาดลด อีกทั้งยังชื่นชอบส่วนลดที่สามารถตอบโจทย์ที่ตัวเองเลือกเองได้ตามต้องการเป็นหลักมากกว่าส่วนลดแบบเหมารวมแต่ไม่อยากได้ และยังพบพฤติกรรมโหยหาความสุขจากการซื้อสินค้าพรีเมียมที่ต้องการ เพื่อฮีลใจจากข่าวลบรอบตัว
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคเหล่านี้เอง ทำให้แคมเปญ ‘TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด ภายใต้กลยุทธ์ ‘Customer Empowerment’ ที่มอบโอกาสให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดส่วนลดในสินค้าที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมและการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าในทุกๆ ปีที่เราเปิดตัวแคมเปญนี้ โดยในปีนี้ ภายหลังการเปิดตัวแคมเปญรวม 2 เฟส พบยอดซื้อต่อใบเสร็จสูงขึ้นกว่า 18% โดยมียอดรวมจำนวนใบเสร็จที่มีลูกค้านำสติ๊กเกอร์ส่วนลดมาใช้มากกว่าปีก่อนถึง 52% สร้างยอดขายให้กับแคมเปญโตขึ้น 78% ในขณะที่พบความถี่ของการกลับมาซื้อสินค้าซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.8%
นอกจากนี้ จากอินไซด์ข้อมูลแคมเปญ ‘TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด’ ในปี 2568 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนลดสติ๊กเกอร์มูลค่าสูงสุด 20% ถูกนำไปใช้กับการแปะรับส่วนลดสินค้าพรีเมียม (Aspiration Items) ถึงกว่า 82% สะท้อนอินไซด์ของแคมเปญที่ออกแบบได้ตอบโจทย์ลูกค้า ให้สามารถซื้อสินค้าพรีเมียมที่อยากได้ในราคาที่ถูกลงได้ ในขณะที่อีก 18% ใช้กับสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน
จากข้อมูลความสำเร็จของแคมเปญทั้งในปีนี้และปีก่อนหน้า ตอกย้ำว่าผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงสินค้าราคาถูก แต่กำลังมองหาดีลที่ชาญฉลาด ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลไปพร้อมๆ กับช่วยฮีลใจผู้ซื้อไปพร้อมๆ ด้วย”
กลไกการขับเคลื่อนพฤติกรรมการซื้อที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จให้แก่แคมเปญดังกล่าว ได้แก่
1. ความคุ้มค่าที่ชัดเจน (Clear Financial Value) ตอบโจทย์ “ดีลที่ใช่” ไม่ใช่แค่ราคาถูก แต่ต้องคุ้มในมุมของผู้บริโภค (Smart Deal)
2. การมอบอำนาจให้ผู้ซื้อ (Customer Empowerment) เปิดโอกาสให้ลูกค้า “เลือกดีลเอง” ผ่านสติ๊กเกอร์ส่วนลด เปลี่ยนการช้อปเป็นเกมเชิงกลยุทธ์ (Play + Strategy)
3. แรงกระตุ้นจากเวลาจำกัด (Limited-Time Urgency) สร้างความเร่งเร้าในการตัดสินใจ ช่วยเพิ่มขนาดตะกร้าและยอดซื้อในครั้งเดียว
4. รางวัลจากการใช้จ่าย (Reward for Spending) มอบความคุ้มค่าเพิ่มตามยอดซื้อ กระตุ้นการซื้อซ้ำและพฤติกรรม Basket Building
ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อเนื่องในเฟสที่ 3 ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของแคมเปญ ท็อปส์ อัดโปรโมชันพิเศษเพิ่มเติมด้วย ‘Super Sticker’ อัปเกรดส่วนลดให้มากยิ่งขึ้นสูงสุดถึง 50% สำหรับสินค้ารวม 60 รายการ ควบคู่สิทธิประโยชน์ที่ยกระดับทั้งความคุ้มค่าและความสะดวก รองรับการใช้งานทั้งหน้าร้านผ่านสติกเกอร์ และออนไลน์ผ่าน E-Coupon ให้เลือกใช้ได้ตามไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2569 ได้แก่ ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้มกับสติ๊กเกอร์ส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และอัปความคุ้มค่าไปอีกขั้น กับ Brand Sticker Discount ลดสูงสุด 30% จากกว่า 157 แบรนด์ชั้นนำ ครอบคลุมสินค้าหลากหลายหมวด ช้อปได้ครบจบในที่เดียว
“เรามั่นใจว่าแคมเปญ ‘TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด’ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยท็อปส์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตอกย้ำบทบาทในฐานะผู้นำฟู้ดรีเทลที่ขับเคลื่อนตลาดด้วยความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง และยังคงเดินหน้าต่อยอดสู่เฟสถัดไป เพื่อยกระดับประสบการณ์การจับจ่ายให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น โดยในปี 2569 ท็อปส์ตั้งเป้าแคมเปญช่วยผลักดันยอดขายท็อปส์เติบโตรวมขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน” นายจักรกฤษณ์ กล่าว