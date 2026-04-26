บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ เบื้องหลังประตูห้องนักบินคือการทำงานที่ต้องอาศัยวินัย ความเชี่ยวชาญ และความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อพาผู้โดยสารทุกคนเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย เนื่องใน “วันนักบินโลก (World Pilots’ Day)” วันที่ 26 เมษายนนี้ บางกอกแอร์เวย์สชวนเปิดมุมมองชีวิตนักบิน ผ่าน 3 ตัวแทนนักบินรุ่นใหม่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ทั้งด้านความปลอดภัย ความประทับใจ และการเดินทางที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้นำธุรกิจการบินอย่างรับผิดชอบ
ชนัญญา จึงมณีรัตน์ (เบนซ์)
นักบินที่สอง ฝูงบินแอร์บัส
“ดูแลทุกเที่ยวบินด้วยหัวใจ ใส่ใจความปลอดภัยในทุกช่วงเวลา”
เบนซ์เล่าว่า ความรักในการบินคือแรงผลักดันสำคัญ ทุกครั้งที่สามารถนำผู้โดยสารถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยคือความสุขของเธอ อาชีพนักบินไม่เพียงต้องอาศัยความรู้ด้านเทคนิค แต่ยังหล่อหลอมให้เป็นคนมีวินัย รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
เธอยังภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงในสายอาชีพนี้ และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม การทำงานของนักบินจึงเป็นการทำงานแบบทีม ที่ทุกคนเคารพในความสามารถซึ่งกันและกัน
สำหรับความท้าทายในการทำงาน เบนซ์มองว่าไม่ได้อยู่ที่เพศ แต่คือสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการตัดสินใจอย่างแม่นยำ
หนึ่งในความทรงจำที่ประทับใจที่สุด คือการมีส่วนร่วมในโมเมนต์ขอแต่งงานบนเที่ยวบิน ที่ทำให้เธอได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำพิเศษของผู้โดยสาร
เธอฝากถึงผู้หญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินว่า ความตั้งใจและการเตรียมความพร้อมคือกุญแจสำคัญที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ
ศรัณย์ จิระพันธ์พงศ์ (บิ๊ก)
นักบินที่สอง ฝูงบินแอร์บัส
“นักบินคือผู้ส่งต่อความฝัน รอยยิ้มของผู้โดยสารคือความสุขของเรา”
แรงบันดาลใจของบิ๊กเริ่มจากวัยเด็ก เมื่อได้เห็นนักบินเป็นผู้พาผู้คนเดินทางไปทั่วโลก เขาจึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง จนสามารถก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ได้สำเร็จผ่านโครงการนักบินฝึกหัดของบางกอกแอร์เวย์ส
ในมุมมองของเขา นักบินไม่ได้มีหน้าที่เพียงขับเครื่องบิน แต่ยังเป็นผู้เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับประสบการณ์ของผู้โดยสาร เพื่อให้ทุกการเดินทางราบรื่นและน่าประทับใจ
เขายังเน้นถึงบทบาทของนักบินในยุคที่โลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) มาใช้ ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน
บิ๊กฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่า อย่าปล่อยให้ความฝันหยุดอยู่แค่ความคิด แต่ต้องลงมือพัฒนาอย่างจริงจัง พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทวิวัฒน์ ศิริสกุลวัฒน์ (สอง)
นักบินที่สอง ฝูงบินแอร์บัส
“ยึดมั่นมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกเที่ยวบิน”
สำหรับสอง วันนักบินโลกเป็นเครื่องเตือนใจถึงหน้าที่สำคัญของนักบินในการดูแลความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้โดยสาร การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
เขาเน้นว่าการบินคือการทำงานเป็นทีม การสื่อสารและบรรยากาศที่เปิดกว้างช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ
หนึ่งในเหตุการณ์ที่ท้าทายคือการเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายจนไม่สามารถลงจอดได้ ต้องตัดสินใจบินไปสนามบินสำรองเพื่อเติมเชื้อเพลิง ก่อนนำผู้โดยสารกลับมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ซึ่งสะท้อนถึงการตัดสินใจร่วมกันของทั้งทีม
สำหรับเขา ความภูมิใจสูงสุดคือการได้เห็นรอยยิ้มของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นเสียงปรบมือ คำชื่นชม หรือแม้แต่แรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป
ทุกการตัดสินใจในห้องนักบิน คือเบื้องหลังของความมั่นใจในห้องโดยสาร และสะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่บางกอกแอร์เวย์สยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบทั้งความปลอดภัย ความประทับใจ และประสบการณ์การเดินทางที่ยั่งยืนในทุกเที่ยวบิน