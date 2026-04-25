CJ MORE ปักหมุด 2,000 สาขา ตอกย้ำศักยภาพการเติบโต ย้ำจุดยืน ‘ครบ ถูก คุ้ม’ เข้าถึงทุกชุมชนไทย รุกเปิดสาขาทั่วประเทศ

CJ MORE ก้าวสู่สาขาที่ 2,000 ตอกย้ำความเชื่อมั่น หมุดหมายแห่งการเติบโตที่ไม่หยุดยั้ง สะท้อนศักยภาพและความแข็งแกร่งธุรกิจค้าปลีก เดินหน้าส่งมอบความ “ครบ ถูก คุ้ม” ผ่านสินค้าบริการต่างๆ เข้าถึงทุกชุมชนไทย ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ พร้อมเดินหน้าเปิดสาขา ขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศ
บริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ เดินหน้าขยายสาขา CJ MORE ครบ 2,000 ในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญขององค์กรในการดำเนินธุรกิจตลอดเวลาที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นและเส้นทางการเติบโตของแบรนด์ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ในฐานะร้านค้าปลีกของคนในชุมชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “พันธมิตรของชุมชน” ซึ่งไม่ใช่เพียงการเข้าไปทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรจากท้องถิ่น แต่ต้องการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ จุดยืนของ CJ MORE ยังคงตอกย้ำจุดแข็ง “ครบ ถูก คุ้ม” ด้วยการส่งมอบสินค้าที่หลากหลาย ครบจบในที่เดียว พร้อมโปรโมชันราคา “ถูกทุกวัน” ตอกย้ำเรื่อง “ความคุ้มค่า” ที่ลูกค้าได้รับ ทั้งของแถม สิทธิประโยชน์สมาชิก กิจกรรมและประสบการณ์ที่ดี ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่วงเวลา สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจ วิกฤตน้ำมันแพง เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศ ตอกย้ำจุดยืนของ CJ MORE ค้าปลีกของชุมชนที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์
สำหรับแผนการขยายสาขาจากนี้ CJ MORE ยังเดินหน้าเปิดสาขาไปยังพื้นที่ชุมชนใหม่ๆ ในทุกจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ระยะยาวมุ่งขยายสาขาสู่ทุก “ชุมชนไทย” มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยการขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต
การเปิดตัวสาขาที่ 2,000 ของ CJ MORE นอกจากสะท้อนถึงการเติบโตของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ยังตอกย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกไทยที่ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น แสดงถึงความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ และจากนี้เรายังคงเดินหน้าขยายสาขา และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ CJ MORE เข้าถึงชุมชนไทยและเข้าใกล้คนไทยมากขึ้น