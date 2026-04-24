ต้นทุนน้ำมันพุ่ง!“ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”ลดความถี่เส้นทางญี่ปุ่น หยุดบินชั่วคราว”เซี่ยงไฮ้ และ ริยาด”

“ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”ประกาศปรับลดความถี่เที่ยวบิน เส้นทางประเทศญี่ปุ่น และยกเลิกบินชั่วคราวเส้นทาง” ดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ และ ดอนเมือง-ริยาด” ช่วง เม.ย.-มิ.ย. 69 เนื่องจากผลกระทบต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
กรุงเทพฯ 24 เมษายน 2569 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัสเที่ยวบิน XJ ปรับตัวธุรกิจ โดยประกาศปรับลดความถี่เที่ยวบินในเส้นทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่น จากดอนเมือง (DMK) สู่ โตเกียว (NRT) และ โอซาก้า (KIX) อัลมาตี (ALA) ประเทศคาซัคสถาน เดลี(DEL) ประเทศอินเดีย และยกเลิกบินชั่วคราวบางเส้นทาง ได้เเก่ ดอนเมือง (DMK) - เซี่ยงไฮ้ (PVG) ตั้งเเต่ 17 เมษายนเป็นต้นไป เเละดอนเมือง (DMK) - ริยาด (RUH) ตั้งเเต่ 14 เมษายน-30 มิถุนายน 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงการบินที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน
นางภัทรา บุศราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า สายการบินจำเป็นต้องปรับลดเเละยกเลิกบางเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้ จากผลกระทบต่อเนื่องของราคาน้ำมันอากาศยานเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากการให้บริการเส้นทางบินเข้าออกภูมิภาคตะวันออกกลาง
“สายการบินขออภัยอย่างยิ่งกับการปรับลดเที่ยวบินในช่วงนี้ โดยเฉพาะเส้นทางบินตรงเข้าออกญี่ปุ่น ที่เป็นจุดหมายยอดนิยมของคนไทย เราพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความถี่เที่ยวบินไว้ให้เพียงพอต่อการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงวันหยุดต่อเนื่อง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบเราพร้อมดูแลผู้โดยสารอย่างเต็มที่ พร้อมข้อเสนอทางเลือกที่หลากหลาย โดยเราหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะค่อยๆ ดีขึ้น มีความต้องการเดินทางมากขึ้น ซึ่งไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก็พร้อมพิจารณาปรับเพิ่มเที่ยวบินให้สอดคล้องต่อไป” นางภัทรากล่าว