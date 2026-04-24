“เอกนัฏ”ชงครม.รื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ บีบผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยต้องจ่ายแพงขึ้น

“เอกนัฏ” บีบผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยเตรียมจ่ายค่าไฟแพงขึ้น เพื่อกดดันให้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟใช้เอง โดยจะอุ้มกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยแรกที่จ่ายอัตราต่ำกว่า 3 บาทต่อหน่วย เตรียมเสนอครม.อนุมัติโครงสร้างค่าไฟใหม่นัดหน้า และกพช. 29 เม.ย.นี้ คาดมีผลรอบบิล มิ.ย.นี้ ส่วนรอบบิล พ.ค.นี้ ใช้อัตราค่าไฟฟ้า 3.95 บาทต่อหน่วย
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ว่า ค่าไฟฟ้าที่จะเริ่มรอบบิลใหม่ 1 พ.ค.นี้ จะเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่เห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าFt) สำหรับเรียกเก็บใน งวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2569 โดยกำหนดค่าFt เรียกเก็บที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ มีค่า Ft เพิ่มขึ้น 7 สตางค์จาก งวดมกราคม-เมษายน 2569 ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จากนั้นในงวดรอบบิลเดือนมิถุนายน 2569 จะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ดังนี้
คือ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน ซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ 14 ล้านครัวเรือน จากทั้งหมด 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกดราคาค่าไฟฟ้าในส่วน 200 หน่วยแรกให้เหลือเพียง 3 บาทต่อหน่วย
ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 200 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป โดย 200 หน่วยแรกที่ใช้งานจะได้รับอัตรา 3 บาทต่อหน่วยเช่นกัน แต่หน่วยที่ 201 เป็นต้นไป จะมีการปรับอัตราใหม่ ซึ่งอัตราใหม่อาจจะสูงขึ้นจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเดิมที่เรียกเก็บแบบขั้นบันได(หรือ แพงกว่าปกติ)
ทั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดการใช้ไฟฟ้า ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 200 หน่วยต่อเดือน ควรเร่งติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือ มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บกักไฟฟ้าและขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับให้กับการไฟฟ้าฯ ในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์ม
“ใครที่ใช้ไฟเกิน 200 หน่วย ต้องเร่งติดโซลาร์ฯ รัฐบาลจะหาเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำให้ เทียบเงินผ่อนจ่าย เช่น เคยมีค่าไฟ 3,000 บาทต่อเดือน ต้องผ่อนจ่าย 1,500-1,600 บาทต่อเดือน และสามารถผลิตไฟจากโซลาร์ได้ 700-800 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟ 4,000 บาทต่อเดือน 10 ปี ก็คืนทุนแล้ว ทั้งนี้ รัฐจะเร่งเรื่องขั้นตอนขออนุญาตติดตั้งโซลาร์ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น”นายเอกนัฏ กล่าว
ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน จะได้ใช้ไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วยนั้น จะเป็นการนำเงินค่าไฟฟ้าส่วนต่างจาก ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 200 หน่วยต่อเดือนมาอุดหนุนค่าไฟดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 200 หน่วยต่อเดือน ทีมีประมาณ 8 ล้านครัวเรือน เตรียมรับมืออัตราค่าไฟฟ้าใหม่
ทั้งนี้ สูตรโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ จะเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 28 เมษายน 2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในวันที่ 29 เมษายน 2569 จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กกพ. ดำเนินการออกหลักเกณฑ์และเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่มีผลทันรอบบิลมิถุนายนนี้