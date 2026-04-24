“ภัทรพงศ์”ลงพื้นที่พิจิตร เร่งทล.แก้ปัญหา ก่อสร้างปรับปรุงทล. 117 (นครสวรรค์ - พิจิตร)และ ทล. 11 ล่าช้า

“ภัทรพงศ์”ลงพื้นที่”พิจิตร” ติดตามเร่งรัดการปรับปรุงและก่อสร้างขยาย ทางหลวง 2 สาย (ทล. 117 ) และ ( ทล. 11) ที่มีความล่าช้า เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน พร้อมเสนอให้ศึกษาเส้นทางเดินรถ บขส. กรุงเทพ-พิจิตร
วันที่ 24 เมษายน 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงสำคัญในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ รองอธิบดีกรมทางหลวง นางเกียรติสุดา ถาวรศักดิ์ ขนส่งจังหวัดพิจิตร และคณะผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์ - พิจิตร) ซึ่งเป็นการปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีรอยต่อ (JRCP) เพื่อความคงทนและรองรับการจราจรหนาแน่น โดยภาพรวมพบว่าหลายจุดยังมีความล่าช้ากว่าแผนงาน ส่วนโคงการการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 (อินทร์บุรี - สากเหล็ก เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร, ปรับปรุงทางแยกวัดแดงเหนือ, ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพร้อมจุดกลับรถใต้สะพาน และระบบระบายน้ำ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมทางหลวง ได้เร่งรัดติดตามการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในโครงการที่ยังล่าช้ากว่าแผน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง และการบริหารจัดการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุด
นอกจากนี้ ได้เสนอให้จังหวัดพิจิตร มีสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด โดยอาจจะใช้รถไฟฟ้า (EV Bus) จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางดังกล่าว รวมถึงศึกษาเส้นทางเดินรถ บขส. จากกรุงเทพ-พิจิตร อีกด้วย