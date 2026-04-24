“สิริพงศ์”จ่อถก”คลัง” หนุนรถแท็กซี่ 2.7 หมื่นคันร่วม”รถเก่าแลกรถใหม่”จ่อคลอดมาตรการลดภาษี”รถ EV -ไฮบริด”ลุยจัดระเบียบรถผ่านแอปฯ

“สิริพงศ์”มอบนโยบาย ขบ.หนุนมาตรการรถ EV จ่อถก”คลัง”ดันรถแท็กซี่น้ำมัน 2.7 หมื่นคันร่วมแคมเปญ”รถเก่าแลกรถใหม่”และเร่งออกมาตรการลดภาษีรถ EV -ไฮบริด อย่างน้อย 80% จูงใจประชาชน ลุยจัดระเบียบรถผ่านแอปฯ 4 เดือน ต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคัน
วันที่ 24 เม.ย.2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล แคมเปญ”รถเก่าแลกรถใหม่”นั้น จะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ส่งเสริมสำหรับภาคการขนส่งสาธารณะด้วย โดยขบ.เสนอให้รวมรถแท็กซี่กลุ่มที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเข้าร่วมแคมเปญรถเก่าแลกรถใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน มีประมาณ 27,000 คัน
นอกจากนี้ จะพิจารณามาตรการลดหรือยกเว้นภาษีจดทะเบียนรถใหม่ สำหรับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และจะเพิ่มรถไฮบริด (Hybrid) เข้าไปด้วย โดยจะมีการพิจารณาอัตราที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสนับสนุนและเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในการดำเนินการ ซึ่งเดิมเคยมีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ลดลงร้อยละ 80 แต่ประกาศสิ้นสุดเมื่อปี 2568 และไม่ได้ต่ออายุ ดังนั้นให้ขบ.ไปดำเนินการพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เพื่อเร่งประกาศใช้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ยังมีประเด็นสถานีหรือจุดบริการชาร์จไฟฟ้าในต่างจังหวัดที่อาจจะมีน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งอาจต้องดำเนินโครงการรูปแบบร่วมลงทุนเอกชน (PPP) โดยกระทรวงคมนาคมจัดหาสถานที่ให้เอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งหัวจ่ายไฟฟ้า
@แก้ปัญหารถรับจ้างผ่านแอปฯใน 4 เดือน ต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคน
นายสิริพงศ์กล่าวว่า กรณีการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทบริการรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะ ปัจจุบันพบว่ายังมัปัญหาทั้งเรื่องการจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะและใบขับขี่สาธารณะ ซึ่งต้องเร่งหาข้อยุติเรื่องข้อจำกัดต่างๆ ให้ได้ภายใน 4 เดือน เช่น ให้ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งหมด เบื้องต้นมีจำนวนประมาณ 1,800 คันจากทั้งหมดที่แสดงความประสงค์ไว้ 3-4 หมื่นราย ส่วนการจดทะเบียนรถ มีประเด็นเรื่องประกันภัย ก็จะเร่งหาทางปรับเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องดูข้อเท็จจริงว่า วัตถุประสงค์ของการนำผู้ขับขี่รถผ่านแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบคืออะไร ถ้าคิดว่าประโยชน์จะตกกับประชาชน และผู้ขับรถไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่ทำตามกฎหมายมาก่อน
@กำชับเพิ่มมาตรการดูแลรถนักเรียน- เข้มกฎหมายห้าม”ต่างด้าว”ขับรถขนส่งสาธารณะ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมยุคนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง โดยให้กรมขนส่งหามาตรการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการขนส่งทางอากาศ เช่น รถโดยสารสาธารณะ ก่อนออกเดินทางจะต้องมีการแนะนำให้ความรู้ผู้โดยสาร ในการดูแลตนเอง ในกรณีประสบภัย เช่น ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ จุดที่ติดตั้งค้อนทุบกระจก อยู่ตรงไหน ใช้อย่างไร เหมือนกับการแนะนำสำหรับผู้โดยสารเครื่องบิน
รวมถึงให้เพิ่มความเข้มงวด มาตรการเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนซึ่งใกล้จะเปิดเทอมแล้ว และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ใช้ AI ในการตรวจสภาพรถ ,การทำห้องจำลอง Simulator สำหรับรถขนส่งขนาดใหญ่ในอนาคต ,ประสานความร่วมมือหน่วยงาน ในการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ ซึ่ง ขบ.ได้ร่วมกับ กทม.ในการใช้ข้อมูลจากกล้อง CCTV ของกทม. ดูเล ตรวจจับที่เกี่ยวข้องกัความปลอดภัยบนถนน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้สั่งให้ขบ.เข้มงวด ปัญหาคนต่างชาติเข้ามาขับขี่รถขนส่งสาธารณะในประเทศไทย เรื่องนี้นโยบายชัดเจนว่า ต่างชาติไม่สามารถมาขับขี่รถสาธารณะได้ และไม่มีการออกใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะให้กับต่างชาติแต่อย่างใด เพราะเป็นอาชีพเฉพาะคนไทยเท่านั้น
@เปิดนโยบาย 6 ด้าน ยกระดับบริการ
สำหรับนโยบายที่มอบให้กรมกการขนส่งทางบก เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้านการขนส่งทางบก
เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อลดภาระค่าครองชีพอย่างตรงจุดควบคู่กับการเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เร่งศึกษาแนวทางการกำหนด "กลไกคำนวณอัตราค่าโดยสารอัตโนมัติ"ที่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสารพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเข้าถึงประชาชนในทุกมิติ
2. ด้านการสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน
เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นระบบโดยศึกษาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์เชิงรุก เช่น การยกเว้นภาษีรถประจำปีสำหรับรถEVใหม่สูงสุด 5 ปี การปรับลดภาษีเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่ EV และการออกแบบแผ่นป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถEV รวมถึงการพิจารณาครอบคลุมถึงรถยนต์ไฮบริด (HEV) เพื่อรักษาสมดุลของฐานการผลิตยานยนต์ในประเทศ
นอกจากนี้ให้เร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการใช้รถ EVอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเบี้ยประกันภัยที่มีราคาสูงและการซ่อมบำรุง ควบคู่กับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP มาพัฒนาเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบแบตเตอรี่และการตรวจสภาพรถEV เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดในทุกขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านมาตรการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นมาตรฐานระดับสูงเทียบเท่าอุตสาหกรรมการบินโดยเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดให้มีมาตรการแนะนำข้อมูลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางทุกครั้ง
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้บูรณาการการกำกับดูแลรถบรรทุกควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถให้มีความสะดวกและรวดเร็วเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ โดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด นอกจากนี้
ยังได้เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในการสงวนสิทธิ์ใบอนุญาตขับรถสาธารณะสำหรับคนไทยเท่านั้น
4. ด้านการยกระดับรถโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเยาวชนเป็นวาระเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายในการบูรณาการรถรับส่งนักเรียนที่ยังอยู่นอกระบบให้เข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อให้รถทุกคันผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ฉุกเฉินในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อยกระดับมาตรการเชิงรุก โดยกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับรถทัศนศึกษา
5.ด้านการกำกับดูแลรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ
กำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในการจัดระเบียบรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มุ่งเน้น ความสะดวกในการเดินทาง
และมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตลอดจนเป็นการลดข้อจำกัดและบรรเทาภาระของผู้ขับขี่ที่ต้องการหารายได้เสริม
ให้สามารถประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมายได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
6. ด้านการต่อยอดการพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government)
มุ่งเดินหน้าพัฒนาการให้บริการประชาชนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยริเริ่มนำเทคโนโลยีเครื่องจำลองการขับขี่ (Simulator) ที่มีความสมจริงระดับสูง มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบและประเมินศักยภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถขนาดใหญ่และรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้ผลการประเมินมีความแม่นยำนอกจากนี้ได้สั่งการให้นำเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกมิติโดยมุ่งลดขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนอันจะนำไปสู่การให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นมิตรต่อประชาชนอย่างแท้จริง