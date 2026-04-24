โอซีซี เสริมพอร์ตธุรกิจไลฟ์สไตล์ ผนึกTank Tinker เติมเต็มคนรักสัตว์

Tank Tinker แบรนด์ผู้นำเข้าและจำหน่ายของใช้และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ระดับพรีเมียม ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพสูงจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Kiloniner แบรนด์อุปกรณ์สุนัขสไตล์ tactical จากสหรัฐอเมริกา, Wagwear แบรนด์รองเท้าสุนัขดีไซน์ทันสมัยจากนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, Onetigris แบรนด์อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงลวดลายทหารสุดเท่จากประเทศญี่ปุ่น, Roika แบรนด์ของเล่นและอุปกรณ์เสริมทักษะสำหรับสัตว์เลี้ยง และ DOGTOC แบรนด์ห้องน้ำสุนัข นวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบเพื่อความสะดวก สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
โดย Tank Tinker มุ่งเน้นสินค้าที่มีดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานได้จริง เน้นความแข็งแรง ทนทาน และความปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่สายรัดอก รองเท้า ของเล่น อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของ Pet Parent ยุคใหม่
นางสาวเปรมสินี พิพัฒนสุภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “การที่แบรนด์ Tank Tinker เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒนพิบูล จะช่วยเสริมศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจสู่กลุ่ม Pet Lifestyle ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยผสานจุดแข็งด้านการคัดสรรสินค้าอย่างมีเอกลักษณ์ของแบรนด์ เข้ากับความเชี่ยวชาญของ โอซีซี กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์กว่า 53 ปี ในธุรกิจ Beauty, Fashion & Lifestyle เพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงได้อย่างลงตัว”
Tank Tinker ให้ความสำคัญกับการบริการและความเข้าใจลูกค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นผ่านคำแนะนำและการดูแลหลังการขาย อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาร้านในรูปแบบ Multi-Brand Pet Store เพื่อเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) สำหรับ Pet Parent ที่ต้องการเลือกสรรสินค้าและประสบการณ์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร โดยพร้อมต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้ ที่ Tank Tinker Flagship Store สาขา Warehouse 26 สุขุมวิท 26 เปิดให้บริการวันอังคาร - ศุกร์ เวลา 12.00-19.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) หรือสามารถช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ www.tanktinker.com เพื่อรองรับการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุมในรูปแบบ Omni-Channel