The Coffee Club x Pitt Karchai ชูกลยุทธ์เซเลบริตี้เสิร์ฟ 3 เมนูพิเศษ

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) ผู้นำร้านออลเดย์ไดนิ่งสัญชาติออสเตรเลีย ปรับมูฟเมนต์ครั้งใหญ่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ All-Day Dining Destination อย่างเต็มรูปแบบ ปั้นโปรเจ็คต์ The Coffee Club x Pitt Karchai จับมือเซเลบริตี้เชฟผู้มีไลฟ์สไตล์โดดเด่น “พิชญ์ กาไชย” ร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษ 3 สไตล์ เพื่อสร้างการรับรู้ และสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นว่าเดอะ คอฟฟี่ คลับไม่ได้มีดีแค่กาแฟ แต่เป็นจุดหมายปลายทางของอาหารมื้ออร่อยที่ทานได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็น
นางนงชนก สถานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอ็มเอฟ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากเคมีที่ลงตัวของแบรนด์และพิชญ์ กาไชย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า นอกจากตัวตนการเป็นนักแสดง แต่ยังเป็นเชฟทำอาหารด้วย เป็นตัวจริงด้านการทำอาหารสไตล์ตะวันตก และมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เป็นตัวของตัวเอง สอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของเดอะ คอฟฟี่ คลับที่เน้นความเฟรนลี่ และเข้าถึงง่าย
การร่วมงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การนำชื่อเสียงของเซเลบริตี้มาแปะ แต่เป็นการดึงเอาความหลงใหลในอาหารตะวันตกมาถ่ายทอดสู่เมนูที่ลูกค้าคนไทยคุ้นเคย แต่พิเศษด้วยวัตถุดิบและเทคนิคที่ยกระดับขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการการรับรู้แก่ผู้บริโภคถึงจุดยืนของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ที่เป็น All-Day Dining Destination”
พิชญ์ กาไชย เป็นนักร้อง นักแสดง ที่มีความสามารถด้านการทำอาหาร ในฐานะ Celebrity Chef ผู้ได้รางวัลคนแรกของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นด้านการทำอาหารสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง
ความพิเศษของแคมเปญนี้ คือการร่วมกันพัฒนาเมนูใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อร่อยได้แบบ All-Day Dining โดยที่เมนูพิเศษนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าคนไทยที่มองหาร้านอาหารที่ครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นมื้อสาย (Brunch) หรือมื้อเย็น (Dinner) ประกอบด้วย 3 เมนูไฮไลต์ ได้แก่
Sweet&Savoury Signature French Toast : เมนูที่ผสมผสานคาวหวานในจานเดียว ใช้ขนมปัง Brioche เนื้อนุ่มละลายในปาก เสิร์ฟพร้อมไส้กรอกโชริโซพรีเมียม ตัดเลี่ยนด้วยซอสเบอร์รี่สูตรพิเศษ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า
Truffle Mushroom Risotto with Steak : Risotto เมนูข้าวสไตล์อิตาเลียนที่หลายคนคุ้นเคย มาพร้อมเนื้อ Striploin ชิ้นหนา นุ่ม ชุ่มฉ่ำ ย่างในระดับความสุกที่พอดี
Truffle Mushroom Risotto with Salmon : เมนูแซลมอนพรีเมียมที่รังสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพ และรสชาติเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นตลอดทั้งวัน