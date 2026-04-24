โก โฮลเซลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ ออสเทรด และ MLA เปิดประสบการณ์ “Aussie Lamb Lover” รังสรรค์เมนูสุดพิเศษ เพิ่มดีกรีวัตถุดิบยอดฮิต

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำจุดยืนการเป็น ‘โก โซลูชั่น’ (GO Solutions) ให้กับผู้ประกอบการไทย ด้วยการสรรหาวัตถุดิบคุณภาพมานำเสนอในราคาที่เข้าถึงได้ เช่นเดียวกับ “เนื้อแกะนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มร้านอาหารระดับกลางถึงบน รวมถึงคนรักสุขภาพที่มองหาโปรตีนทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งเนื้อแกะตอบโจทย์ เพราะมีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ รสชาติเป็นเอกลักษณ์
นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เทรนด์การบริโภคเนื้อแกะในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งส่งออกที่สำคัญอันดับต้นของโลกมาจาก ออสเตรเลีย ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง และส่งออกเนื้อแกะคุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่ง โก โฮลเซลล์ ได้นำเข้ามาจำหน่ายและกลายเป็นวัตถุดิบที่เชฟ และผู้ประกอบการเลือกใช้เพิ่มมากขึ้นทุกปี เห็นได้จากอัตราการเติบโตของเนื้อแกะออสเตรเลียที่จำหน่ายใน โก โฮลเซลล์ ปี 2024 เทียบกับปี 2025 ที่สูงถึง 60%
โก โฮลเซลล์ จึงร่วมกับ สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน (ออสเทรด) และ Meat & Livestock Australia (MLA) องค์กรที่ดำเนินงานด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ และปศุสัตว์ประเทศออสเตรเลีย ผลักดันการบริโภคเนื้อแกะออสเตรเลีย ผ่านจัดกิจกรรม “Aussie Lamb Festival” ณ โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแคเมอรอน อัลลัน ทูตพาณิชย์และการลงทุน สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน (ออสเทรด), นายไมเคิล คราวลีย์ กรรมการผู้จัดการ MLA ร่วมเปิดงาน โดยมี นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ให้การต้อนรับ
ภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบ Chef Table รังสรรค์เมนูสุดพิเศษโดย “เชฟอาร์ต-ภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์” LAMBASSADOR ซึ่งแต่งตั้งโดย MLA (Meat and Livestock Australia) เนรมิต 3 ซิกเนเจอร์ เมนูเอ็กคลูซีฟให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติวัตถุดิบ ได้แก่ Bánh Mì บั๋นหมี่แซนวิชเวียดนาม ขนมปังบาแก็ตกรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ด้วย เนื้อแกะตุ๋นคลุกซอสสูตรพิเศษ ใช้เนื้อขาแกะออสเตรเลียติดกระดูกในการตุ๋น, Butter Mussaman Curry แกงมัสมั่นเนื้อแกะ ใช้เนื้อหัวไหล่แกะออสเตรเลียเลาะกระดูก นำมาผัดเนยจนหอม ตุ๋นเข้ากับกะทิและเครื่องเทศไทยพริกแกงมัสมั่น จนได้กลิ่นหอมเนื้อนุ่มละมุน และ Lamb Rack Steak with Thai Jaew Sauce สเต็กซี่โครงแกะกับน้ำจิ้มแจ่ว เมนูฟิวชั่นที่ส่งให้วัตถุดิบอย่างเนื้อซี่โครงแกะ โดดเด่น แม้จะนำมาจับคู่กับน้ำจิ้มแจ่วไทย ที่มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวาน แต่ก็ผสานกันได้อย่างลงตัว
เนื้อแกะจากประเทศออสเตรเลียได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยแกะส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงในพื้นที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย เวสเทิร์นออสเตรเลีย และแทสเมเนีย ซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทุ่งหญ้าคุณภาพสูง ระบบการเลี้ยงเป็นแบบ ปล่อยอิสระตามธรรมชาติ (free‑range) และเลี้ยงด้วยหญ้าเป็นหลัก (pasture‑fed) พร้อมให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ สวัสดิภาพสัตว์ ไปจนถึงแนวทางการเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
กระบวนการผลิตมีระบบ ตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceability) ถึงแหล่งฟาร์มต้นทาง และผ่านมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อาทิ HACCP, ISO, CHPs รวมถึงมาตรฐานฮาลาล ตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า
จุดเด่นของเนื้อแกะออสเตรเลีย ได้แก่ คุณภาพเนื้อที่นุ่มเป็นพิเศษ กลิ่นหอมอ่อน ไม่แรง มีไขมันแทรกในสัดส่วนที่เหมาะสม โปรตีนสูง ให้รสชาติที่เข้มข้นแต่สะอาด ละมุน และมีคุณภาพสม่ำเสมอในทุกล็อตการผลิต จึงเหมาะสำหรับการนำไปสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ ปิ้งย่าง ชาบู หมาล่า หรืออาหารในสไตล์ ตะวันตก เมดิเตอร์เรเนียน ตะวันออกกลาง อาเซียน ไปจนถึงเมนูฟิวชันสมัยใหม่ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่
“โก โฮลเซลล์ ยังมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับบรรดา Lamb Lover ด้วยบริการให้ความรู้ Butchery Knowledge จากพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการดูแลคุณภาพเนื้อและการตัดแต่งเนื้ออย่างมืออาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งจะให้คำแนะนำในการเลือกเนื้อแกะให้เหมาะสมกับเมนู แนะนำขั้นตอนการตัดแต่ง โดยในช่วง “Aussie Lamb Festival” นี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอป ในวันที่ 19 มิถุนายน ณ โก โฮลเซลล์ สาขา พัทยา รวมถึงการจัดบูธชิม ให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติเนื้อแกะคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 28 มิถุนายน หมุนเวียนไปแต่ละสาขาของ โก โฮลเซลล์ ” นางซันนี่ กล่าว
“ออสเตรเลียและไทยมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานในด้านการค้าสินค้าอาหาร กิจกรรมที่เราร่วมกันจัดในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงธุรกิจอาหารของไทยกับผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากออสเตรเลีย เรามีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนผู้ส่งออกเนื้อแกะออสเตรเลียในการนำสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมมาเสนอให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย” นายแคเมอรอน อัลลัน ทูตพาณิชย์และการลงทุนของออสเทรด กล่าว
ทั้งนี้ สินค้าในกลุ่มเนื้อแกะออสเตรเลีย ที่จำหน่ายใน โก โฮลเซลล์ มีให้เลือกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อซี่โครงแกะออสเตรเลียแช่แข็ง เนื้อซี่โครงแกะออสเตรเลียตัดแต่งแช่แข็ง เนื้อหัวไหล่แกะออสเตรเลียเลาะกระดูกแช่แข็ง เนื้อขาแกะออสเตรเลียติดกระดูกแช่แข็ง เนื้อขาแกะออสเตรเลียเลาะกระดูกแช่แข็ง เนื้อแกะสไลซ์ที่เหมาะกับชาบูหรือหมาล่า ฯลฯ นอกจากนี้เมื่อซื้อเนื้อแกะนำเข้าจากออสเตรเลีย 300 บาทขึ้นไป รับฟรีเทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเนื้อฟรี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 กรกฎาคมนี้ด้วย โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ และแอปพลิเคชั่น GO WHOLESALE