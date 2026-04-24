KEX ส่ง 5 โปรฯแรงลดต้นทุน

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เคียงข้างคนไทยทุกคนด้วยบทบาทการเป็น Logistics Solution Provider มุ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ด้วยโปรโมชันพิเศษที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อช่วยลูกค้าคนไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะการช่วยลดต้นทุนทั้งในระดับค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจ ด้วยโปรโมชันที่คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว และไว้ใจได้
KEX ออก 5 โปรโมชัน ช่วยคนไทยทั่วประเทศฝ่าฟันอุปสรรค พร้อมช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเดินทาง เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ครอบคลุมบริการแบบรอบด้าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ดังนี้
1. เพิ่มความสะดวกกับส่วนลด 10% (สูงสุด 50 บาท) สำหรับบริการ Pickup Service*: ให้ลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการเรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน ไม่ต้องเดินทางเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569)
2. ส่งด่วนทันใจกับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ KEX SAMEDAY*: บริการจัดส่งพัสดุภายในวันครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วสูงสุด (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน2569)
3. ขยายตลาดสู่สากลด้วยส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับการส่งพัสดุไปต่างประเทศ*: สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตในตลาดโลกด้วยต้นทุนการขนส่งที่คุ้มค่า (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569)
4. เคียงข้างเกษตรกรไทย มอบส่วนลดพิเศษ 10%*: ช่วยลดต้นทุนการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569)
5. รับทันทีส่วนลด 100 บาท เมื่อสมัครสมาชิก KEX Club*: สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมครอบครัว KEX เป็นครั้งแรก (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569)
นาย สตีเฟ่น บาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า “โปรโมชันทั้ง 5 นี้ สะท้อนแนวทางของ KEX ในการพัฒนาโซลูชันโลจิสติกส์ที่ช่วยลูกค้าทั้งในมิติของค่าใช้จ่าย เวลา และความสะดวกในการใช้งาน เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน หนึ่งในบริการสำคัญคือ บริการเรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน (Pickup Service) ซึ่งช่วยลดภาระการเดินทางและเพิ่มความสะดวกให้ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ประกอบการ ขณะที่บริการ KEX SAMEDAY ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ในสภาวะที่ต้นทุนการดำเนินงานมีความผันผวน”
พร้อมกันนี้ KEX ยังขยายบทบาทจากผู้ให้บริการจัดส่งแบบดั้งเดิม สู่การเป็นพาร์ตเนอร์ด้านโซลูชัน ที่สนับสนุนลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ไปจนถึงกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านสิทธิประโยชน์ด้านค่าจัดส่ง เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเปิดโอกาสทางธุรกิจในวงกว้าง
“แนวทางดังกล่าวตอกย้ำการผสาน ความสะดวก ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ แม้ในช่วงเวลาที่ต้นทุนมีความไม่แน่นอน โดย KEX ยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้อมพัฒนาโซลูชันใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ “ส่งได้อย่างมั่นใจ ในทุกสถานการณ์” นาย สตีเฟ่น บาว์ กล่าว
*รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ 10% สูงสุด 50 บาท •ใช้ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ •จำกัดการใช้สิทธิ 10 ชิ้น (สิทธิ) ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ วัน •สามารถใช้ได้กับบริการเรียกเข้ารับพัสดุทุกช่องทาง (แอปพลิเคชัน ไลน์ @kexthailand Call Center 1217 และฝากส่งพัสดุกับพนักงานขนส่งเคอีเอ็กซ์ในช่วงปฏิบัติงาน) •ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม •ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ •การให้บริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ https://th.kex-express.com/th/terms-and-conditions-of-carriag
*รับส่วนลด 30% ของค่าส่งพัสดุ สำหรับลูกค้าเคอีเอ็กซ์ที่ต้องการส่งพัสดุระหว่างต้นทาง และปลายทางจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร เมื่อใช้บริการส่งพัสดุด่วนภายในวัน (SAMEDAY) สำหรับการส่งพัสดุที่หน้าร้าน และการเรียกรถเข้ารับเท่านั้น •การเรียกรถเข้ารับพัสดุ สมารถเรียกผ่านแอปพลิเคชัน KEX และเว็บไซต์ th.kex-express.com •การส่งพัสดุที่หน้าร้าน สามารถส่งได้ที่ร้านเคอีเอ็กซ์ 26 สาขา ได้แก่ สาขาบางรัก สาขาสามย่านมิตรทาวน์ สาขาเดอะ สตรีท รัชดา สาขา 2 สาขาพฤกษาเลียบวารี สาขาปั๊มบางจาก ถ.บรมราชชนนี กม.10 ขาเข้า สาขารามคำแหง สาขาปั๊มบางจาก พัฒนาการ 34 สาขาพระราม 2 ซอย 34/1 สาขาพงษ์เพชร สาขาบางบัวทอง สาขาแยกสวนสมเด็จ สาขาแม็กแวลู ลาดปลาดุก สาขาบางใหญ่ สาขาพิบูลสงคราม สาขาปั๊มปตท.ลำลูกกา คลอง 4 สาขาลำลูกกาคลอง 7 สาขาปั๊มปตท.ปทุมธานี ไพน์เฮิร์สท สาขาตลาดไท2 สาขาตลาดไท สาขาบางปลาสาขาพระประแดง สาขาเทพารักษ์ สาขาบางเสาธง สาขาบ้านแพ้ว สาขากระทุ่มแบน 2 สาขาปตท.มหาชัยเมืองใหม่ •ลูกค้าต้องส่งพัสดุ และเรียกรถเข้ารับ ก่อนเวลาตัดรอบ 11.00 น. ในวันทำการ ทั้งนี้การเรียกรถเข้ารับ สถานที่รับต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล •สามารถใช้ส่วนลดค่าส่งพัสดุเฉพาะบริการส่งพัสดุด่วนภายในวัน (SAMEDAY) เท่านั้น •จำกัด 10 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ •ข้ามจังหวัดราคาเดียวหมายถึง ราคาค่าส่งจะขึ้นอยู่กับขนาดพัสดุซึ่งแต่ละขนาดจะมีราคาเดียวตามที่ลูกค้าจะจัดส่งไปยังปลายทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล •ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม •ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความล่าช้าอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ การจราจรติดขัด หรือเหตุฉุกเฉิน •การให้บริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
*รับส่วนลด 30% เมื่อส่งพัสดุไปต่างประเทศที่ร้านเคอีเอ็กซ์ ●จำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 ใบเสร็จ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ●ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าภาษีน้ำมัน ภาษีนำเข้า และภาษีอื่นๆ ●ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ ●บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความล่าช้าอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ การจราจรติดขัด หรือเหตุฉุกเฉิน ●การให้บริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ https://th.kex-express.com/th/terms-and-conditions-of-carriage
*ส่วนลดค่าส่ง 10% สำหรับการส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ร้านเคอีเอ็กซ์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ โดยผู้ส่งต้องแสดงสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) หรือแอปพลิเคชัน Farmbook พร้อมบัตรประชาชน และชื่อต้องตรงกันเท่านั้น • ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 • สินค้าต้องเป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือผลไม้ที่บรรจุในกล่อง หรือตะกร้าสำหรับส่งผลไม้โดยเฉพาะ • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าบริการพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม (อ้างอิงตามประกาศบริษัท) • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ • การให้บริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
*ลูกค้าเคอีเอ็กซ์ที่เข้าร่วมสมัครสมาชิกรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 รับคูปองส่วนลดค่าส่งพัสดุมูลค่า 100 บาท (10 บาท 6 ใบ และ 5 บาท 8 ใบ) •ส่วนลดค่าส่งที่ได้สามารถเช็กสถานะได้ที่แอปพลิเคชัน KEX และร้านเคอีเอ็กซ์ • สามารถใช้ส่วนลดค่าจัดส่งพัสดุกับการจัดส่งพัสดุราคาปกติได้ที่ร้านเคอีเอ็กซ์ที่ร่วมรายการ และบริการเรียกเข้ารับพัสดุทุกช่องทาง (แอปพลิเคชัน ไลน์ @kexthailand Call Center 1217 และฝากส่งพัสดุกับพนักงานขนส่งเคอีเอ็กซ์ในช่วงปฏิบัติงาน) •จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ชิ้น (สิทธิ) • ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าน้ำมันส่วนเพิ่ม • ส่วนลดค่าส่งพัสดุไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ • การให้บริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ