การบินไทย ปรับลดเที่ยวบิน เหตุสงคราม-ราคาน้ำมันพุ่ง กดดีมานด์เดินทาง คาด พ.ค.ลดประมาณ 5%

การบินไทย ปรับลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางที่ชะลอตัวจากผลกระทบสงครามและราคาน้ำมันพุ่ง เป็นมาตรการระยะสั้น ช่วงพ.ค.ลดความถี่ราว 5 % แต่ไม่มีการยกเลิก SLOT มั่นใจไตรมาส 1/ 69 ผลประกอบการยังแข็งแกร่ง
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับแผนการบินในระยะสั้นเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางที่ชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ตัดสินใจจองตั๋วล่าช้ามากขึ้น เนื่องจากมีความกังวลถึงความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจและมีบางส่วนชะลอหรือลดการเดินทางไปก่อน
ทั้งนี้ การบินไทยยังคงยืนยันแผนการดำเนินงานและตารางการบิน (Slot) ตามเดิม โดยมีการปรับตัวและกลยุทธ์การบริหารจัดการเที่ยวบินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เป็นการ"บินน้ำมันทิ้งเปล่า" เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แนวทางการปรับลดตามลำดับขั้นตอน (Step-by-Step)จะเริ่มจากการปรับขนาดเครื่องบินจากเครื่องใหญ่เป็นเครื่องเล็ก หากเที่ยวบินใดมียอดจองน้อยเกินไปจะมีการควบรวมเที่ยวบิน,ลดความถี่เที่ยวบินในบางเส้นทาง (เช่น จาก 7 วันเหลือ 5 วัน) ส่วนการยกเลิกเที่ยวบินจะเป็นมาตรการสุดท้าย ซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินจะเป็นมาตรการชั่วคราว ไม่ใช่การหยุดให้บริการถาวร ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนาคม จะการปรับลดความถี่เที่ยวบิน ในระดับประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น
ในด้านต้นทุนการดำเนินงาน ปัจจุบันบริษัทเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นไปสูงสุด (Peak) ที่ประมาณ 240 เหรียญต่อบาร์เรล คิดเป็นเกือบ 3 เท่าจากเดิมช่วงก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแม้ล่าสุดจะเริ่มอ่อนตัวลง แต่โดยเฉลี่ยยังอยู่ในระดับสูง กว่าเดิมอย่างน้อย 2 เท่า ทำให้บริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ ต้องบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวด ส่วนกรณีที่จะต้องปรับราคาตั๋วโดยสารให้สะท้อนต้นทุนนั้น
จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ตลาดยอมรับได้
“บริษัทฯได้ตั้งวอร์รูม ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับดีมานด์และปัจจัยต้นทุน
พร้อมย้ำว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประกอบการระยะสั้นและความยั่งยืนในระยะยาว”นายชายกล่าว
นายชายกล่าวว่า แม้จำนวนผู้โดยสารอาจลดลงบ้างในบางช่วง แต่บริษัทมองว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจคาร์โก้ (Cargo) เนื่องจากจะมีพื้นที่ใต้ท้องเครื่องสำหรับขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงได้มากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทก็ยังคงเดินหน้าแผนการรับมอบเครื่องบินใหม่ต่อไปเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี2569 เบื้องต้นออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวน