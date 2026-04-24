กทท. พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินขนส่งทางทะเล ย้ำมาตรฐานท่าเรือระดับสากล สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ–ผู้ใช้บริการ

การท่าเรือฯ เสริมความพร้อมด้านความปลอดภัยท่าเรือระดับสากล พัฒนาการจัดการความเสี่ยงและรับมือเหตุฉุกเฉินขนส่งทางทะเลจากสถานการณ์โลกสร้างความมั่นคงและโลจิสติกส์และความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ใช้บริการ
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้นำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการเข้าร่วมโครงการ Global Ports Safety (GPS) ภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและประเทศฝรั่งเศส เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทะเล การจัดการสินค้าอันตราย และการบริหารเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ท่าเรือเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
ทั้งนี้ กทท. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) แบบครบวงจร อาทิ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การสั่งการ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุ อย่างสม่ำเสมอ และจัดการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบ Drill และ Tabletop Exercise อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดสอบระบบสื่อสาร การตัดสินใจ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
ในระดับปฏิบัติการ กทท. ยังได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISPS Code โดยเฉพาะการฝึกซ้อมเสมือนจริง (Full Scale Exercise) ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อทดสอบการควบคุมสถานการณ์และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการรับมือภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับเรือและพื้นที่ท่าเรือ
การดำเนินงานทั้งหมดนี้แสดงถึงความพร้อมของ กทท. ในการดูแลระบบท่าเรือให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ โดยยังคงให้บริการได้ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และความร่วมมือกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเดินเรือของไทยมีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“กทท. ได้เตรียมความพร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงาน และการเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักว่าความปลอดภัยคือหัวใจของการให้บริการท่าเรือ เรามุ่งให้ทุกกระบวนการมีความปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงภายใต้แนวคิด Empowering Thailand’s Future – เสริมพลังอนาคตประเทศไทย” รักษาการ ผอ.กทท. กล่าว