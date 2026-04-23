CPN ผนึก แพลนบี ลุยคอนเสิร์ต ชูอีโคซิสเต็มพร้อมชิงตลาด 5 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ในเครือ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านมิวสิคอีเวนต์ระดับประเทศ ประกาศเป็น Strategic Partnership ครั้งแรกของวงการรีเทลไทยกับการเปิดตัวโมเดลคอนเสิร์ตระดับประเทศ “The Central Stage” ยกระดับประสบการณ์ดนตรีคุณภาพสู่ทุกภูมิภาค ให้คอนเสิร์ตคุณภาพไม่อยู่แค่ในกรุงเทพฯ ประเดิมด้วย “The Central Stage ETC. ชวนมาแจม” หนึ่งเดียวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และขอนแก่น พร้อมชูศักยภาพของเครือข่ายศูนย์การค้าเซ็นทรัลและ Central Pattana Multipurpose Halls ทั่วประเทศ สู่การเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ (Experience platform) พร้อมเปิดโอกาสให้แบรนด์และพาร์ทเนอร์เชื่อมต่อกับผู้บริโภคครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน โดยใช้ดนตรี เทศกาล และกิจกรรมตลอดปี เป็นกลไกหลักในการสร้างคอมมูนิตี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสจากอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตไทยที่มีการเติบโตและมูลค่ารวมสูงกว่า 5,000 ล้านบาท ให้กระจายตัวสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง ภายใต้ Ecosystem ที่แข็งแกร่งของเซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็น Entertainment Hub ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ขวัญแก้ว สิริจินดา Head of Asset Commercialization - Account Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็น ‘Centre of Life’ ผ่านความร่วมมือกับ Bassline Entertainment พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ‘The Central Stage’ จากอินไซต์สำคัญที่ว่าคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ยังคงกระจุกตัวในกรุงเทพฯ แม้ศิลปินจะมีฐานแฟนทั่วประเทศ ส่งผลให้ผู้ชมต่างจังหวัดมีข้อจำกัดในการเข้าถึงประสบการณ์คุณภาพ เราจึงมุ่งยกระดับประสบการณ์ดนตรีมาตรฐานเดียวกันสู่ทุกภูมิภาค พร้อมพัฒนาเป็น Branded Experience Platform ที่ผลักดันศูนย์การค้าเซ็นทรัลสู่การเป็นเวทีระดับประเทศสำหรับดนตรี เทศกาล และไลฟ์สไตล์ตลอดทั้งปี
ประเดิมด้วย ‘The Central Stage ETC. ชวนมาแจม’ ต่อยอดความสำเร็จจาก ‘Lipta คอนใหญ่ไฟกระจิ๊ด’ ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และขอนแก่นในปีที่ผ่านมา พร้อมสร้าง Economic Ripple Effect ต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจท้องถิ่น โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่ม Traffic มากกว่า 50% และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 40 ล้านบาทต่ออีเวนต์ สะท้อนบทบาทของ The Central Stage ในการเป็น Entertainment Hub ที่เชื่อมโยงธุรกิจและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน”
เซ็นทรัลพัฒนาต่อยอดความสำเร็จจาก Music Community และ Sport Community ในกรุงเทพฯ สู่ระดับประเทศ ยกระดับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Lifestyle & Festive Destination พร้อมพัฒนา Branded Experience Platform ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคผ่านไลฟ์สไตล์จริง โดยใช้ “ดนตรี” เป็นแกนกลางในการเชื่อมทุกเจนเนอเรชัน สะท้อนการทรานส์ฟอร์มจากอีเวนต์ระยะสั้น สู่การสร้าง Music Community ระยะยาว ที่แข็งแกร่ง และเติบโตร่วมกันภายใต้โมเดล ‘The Ecosystem for All’ ได้แก่
1. Quality Space: การใช้ศักยภาพของศูนย์การค้าเซ็นทรัลและ Central Pattana Multipurpose Halls กว่า 19 แห่ง รวมพื้นที่กว่า 52,000 ตารางเมตร รองรับงานทุกสเกล พร้อมเชื่อมต่อโครงการ Mixed-use และเครือข่ายโรงแรม สร้าง Hotel Synergy อย่างครบวงจร
2. Integrated Media: ใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาภายในศูนย์การค้ากว่า 4,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทรงพลัง
3. Big Data & Precision Marketing: ขับเคลื่อนผ่านข้อมูลจาก The 1 และ Central X เพื่อวิเคราะห์และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในแต่ละพื้นที่
4. Experiential Events Curator: การออกแบบประสบการณ์แบบ End-to-End ที่ผสาน Local Identity เข้ากับความบันเทิง เพื่อสร้างโมเมนต์พิเศษที่ทำให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วม
ปรีดิ์ธนัช โสรัต Senior Vice President, CEO Office บริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ในเครือ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การขยายคอนเสิร์ตออกจากกรุงเทพฯ แต่คือการ ‘สร้างตลาดใหม่’ ของอุตสาหกรรมดนตรีไทยในระดับประเทศ เราผสานโครงสร้างพื้นฐานและ Location Insight ที่แข็งแกร่งของเซ็นทรัลพัฒนา เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการสร้างประสบการณ์คอนเสิร์ต เพื่อยกระดับมาตรฐานโชว์อย่างเป็นระบบ
โดยโมเดลนี้ช่วยขยายฐานผู้ชม พร้อมปลดล็อกโอกาสเชิงพาณิชย์ใหม่ให้ศิลปิน แบรนด์ และพาร์ทเนอร์ ผ่าน real-life engagement ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ลึกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เรายังใช้เครือข่ายสื่อของ Plan B Media เพื่อสร้างการรับรู้และ momentum พร้อมกันทั่วประเทศ หัวใจสำคัญคือการนำ Local Insight มาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละจังหวัด ภายใต้มาตรฐานโปรดักชันเดียวกับกรุงเทพฯ
“ก่อนหน้านี้ความสำเร็จของคอนเสิร์ต ‘Lipta คอนใหญ่ไฟกระจิ๊ด’ ทำให้เราเห็นศักยภาพของโมเดลนี้อย่างชัดเจน และกำลังต่อยอดสู่ The Central Stage ในรูปแบบที่ใหญ่และยั่งยืนมากขึ้น เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Music Economy ของไทยในระยะยาว พร้อมสร้างการเติบโตทั้งในมิติธุรกิจและประสบการณ์ของผู้ชมทั่วประเทศ”
สำหรับ ‘The Central Stage ETC ชวนมาแจม ครั้งนี้แฟนเพลงชาวจะได้พบกับ ETC. จะพาเพลงฮิตทุกยุคไปแจมความม่วนที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมคงมาตรฐานของโชว์ระดับเดียวกับกรุงเทพฯ ทั้งโปรดักชัน แสง สี เสียง และโครงสร้างการแสดงแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้แฟนเพลงในต่างจังหวัดได้สัมผัสประสบการณ์เดียวกันอย่างแท้จริง
อีกหนึ่งความพิเศษของ The Central Stage คือการเติม ‘Local Essence’ ผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษจาก Local Artist การแสดงเวอร์ชันพิเศษ รวมถึงบรรยากาศ วัฒนธรรม และพลังของแฟนเพลงในแต่ละเมือง พร้อมการออกแบบเวทีสุดครีเอทีฟที่สะท้อนตัวตนของแต่ละเมือง เพื่อสร้างทั้งความรู้สึกเอ็กซ์คลูซีฟ สิ่งนี้ทำให้คอนเสิร์ตเดียวกัน ถูกเล่าออกมาแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด เสมือนการเล่าเรื่องเดียวกันผ่านหลายบท โดยยังคงมาตรฐานเดียวกัน แต่สร้างความรู้สึกที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับผู้ชมในพื้นที่ได้ลึกยิ่งขึ้น โดย Central Stage ETC ชวนมาแจม ได้ The Parkinson มาร่วมแจมแบบนัวคักๆ พร้อมเกสต์พิเศษ
• เสาร์ที่ 13 มิ.ย. 69 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบ The Parkinsonโอ๊ต ปราโมทย์
• เสาร์ที่ 20 มิ.ย. 69 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล ขอนแก่น พบ The Parkinson, PolyCat
จำหน่ายบัตรวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major บัตรราคา 1,000 /1,800 / 2,500 / 3,500 และบัตร VVIP จำหน่ายเฉพาะเชียงใหม่ 20,000 บาท