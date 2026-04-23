คนไทยเที่ยวระยะทางใกล้มากขึ้น เน้นสะดวก-เดินทางเร็ว-ประหยัด

ผู้จัดการรายวัน 360 - อโกด้าเผย นักเดินทางชาวไทยหันมาสนใจจุดหมายปลายทางใกล้ ๆ มากขึ้น ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม เห็นได้จากเทรนด์การค้นหาที่พัก โดยเน้นจุดหมายปลายทางระยะใกล้และสะดวก
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า นักเดินทางชาวไทยหันมาให้ความนิยมกับทริประยะใกล้ที่วางแผนได้ง่ายมากขึ้น สะท้อนถึงความต้องการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยลงและมองหาความสะดวกในการเดินทาง
นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า เผยว่า “นักเดินทางชาวไทยยังคงมีความต้องการการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แม้จะเป็นช่วงหลังวันหยุดยาวสำคัญอย่างเทศกาลสงกรานต์ก็ตาม ในขณะเดียวกัน ยังเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนของการตัดสินใจเดินทางที่คำนึงถึงงบประมาณมากขึ้น โดยนักเดินทางให้ความสำคัญกับทริปที่เรียบง่ายและสะดวกสบายมากกว่า ส่งผลให้จุดหมายปลายทางระยะใกล้และวางแผนได้ง่ายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ที่อโกด้าเรายินดีที่ได้เสนอทางเลือกที่หลากหลายครอบคลุมทุกจุดหมายปลายทางและทุกงบประมาณ เพื่อช่วยให้นักเดินทางสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้”
การค้นหาที่พักสำหรับจุดหมายปลายทางระยะใกล้เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานและวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นทั้งกับการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ โดยระยองเป็นจุดหมายปลายทางในประเทศที่ได้รับการค้นหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด และโฮจิมินห์เป็นจุดหมายยอดนิยมที่ได้รับการค้นหาเพิ่มขึ้นมากที่สุดสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
จุดหมายปลายทางที่สามารถขับรถได้จากกรุงเทพฯ ในระยะใกล้ ๆ ได้รับความสนใจจากนักเดินทางชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยระยองมีการค้นหาเพิ่มขึ้นมากที่สุด (44%) รองลงมาคือพัทยา (40%) ชลบุรี (29%) เกาะเสม็ด (22%) และหัวหิน/ชะอำ (19%) ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของการท่องเที่ยวระยะใกล้ ๆ และว่างแผนง่าย ๆ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทาง อาจได้รับอิทธิพลจากต้นทุนการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวแบบประหยัดและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการเดินทางระยะสั้นสามารถช่วยลดทั้งเวลาในการวางแผนและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของระยองยังได้รับแรงสนับสนุนจากความพยายามในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยสวนผลไม้ตามฤดูกาลและกิจกรรมในฟาร์มช่วยเพิ่มมิติใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยว และกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของจุดหมายปลายทางที่ไกลจากกรุงเทพฯ พบว่ากระบี่มีการค้นหาเพิ่มมากขึ้น 13% และเชียงใหม่ 28% สะท้อนให้เห็นว่าแม้การท่องเที่ยวระยะใกล้จะเป็นเทรนด์หลักในช่วงวันหยุดนี้ แต่นักเดินทางชาวไทยยังคงให้ความสนใจในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระยะไกล เพื่อหาประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น
เทรนด์การเดินทางระยะใกล้ก็ยังสามารถเห็นได้จากการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย โดยเมืองที่ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินไม่นานจากกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากนักเดินทางชาวไทยอย่างมาก ซึ่งโฮจิมินห์มีอัตราการค้นหาเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 134% รองลงมาคือดานัง 58% และฮ่องกง 2%
โซลเป็นเพียงจุดหมายปลายทางเดียวในอันดับต้น ๆ ที่ไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางระยะสั้น โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 49% ความนิยมของเมืองนี้น่าจะเป็นผลมาจากนักเดินทางอยากไปสัมผัสกับฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากฤดูนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดช่วงหนึ่งในการเดินทางไปเยือนโซล
นักเดินทางที่กำลังวางแผนทริปช่วงกลางปีสามารถเข้าเยี่ยมชมที่พักมากกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางบินกว่า 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมและประสบการณ์มากกว่า 300,000 รายการบนอโกด้า โดยมีตัวเลือกหลากหลายครอบคลุมทั้งจุดหมายปลายทางชายทะเลใกล้กรุงเทพฯ และจุดหมายปลายทางระยะสั้น ที่สะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับช่วงวันหยุด ช่วยให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด พร้อมการจองที่ราบรื่นและโปรโมชันที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ข้อมูล อ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนอโกด้าโดยนักเดินทางชาวไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับการเข้าพักในช่วงวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (วันพฤหัสบดีถึงวันจันทร์) เปรียบเทียบกับช่วงวันหยุดเดียวกันในปี พ.ศ. 2568