WashXpressชูแคมเปญ “พี่วัวคลับ” ลุยCRM ดันรายได้สาขาเดิมโต 25%

ผู้จัดการรายวัน 360 - WashXpress (วอชช เอ็กเพรส) ร้านสะดวกซักแบบครบวงจรชั้นนำ โดย บริษัท ลอนดรี้ ยู จํากัด (มหาชน) หรือ WASH เดินหน้ากลยุทธ์ด้านบริหารความสัมพันธ์ของผู้บริโภค หรือ CRM มัดใจผู้ใช้งานทั่วประเทศ ส่งมอบประสบการณ์ที่สุดของการซักผ้า ที่คุ้มค่ามากกว่า จัดเต็มสิทธิประโยชน์ เปิดตัวแคมเปญ “พี่วัวคลับ” โปรแกรมสมาชิกในราคาพิเศษ 199 ต่อปี รับสิทธิพิเศษคืนกลับมามูลค่ารวมกว่า 1,200 บาท ช่วยสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสมัครผ่านแอปพลิเคชัน WashXpress ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2569
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เปิดเผยว่า WASH เดินหน้าแผนการตลาดเชิงรุกอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ตอกย้ำพันธกิจหลักของ ร้านสะดวกซัก WashXpress ที่มอบประสบการณ์ด้านสะดวกซักที่ดีที่สุด
โดยได้เปิดตัวแคมเปญ “พี่วัวคลับ” โปรแกรมสมาชิกในราคาพิเศษเพียง 199 ต่อปี ซึ่งมอบสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้บริการที่ร้านสะดวกซัก WashXpress ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ได้รับส่วนลดพิเศษมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้าทั่วไปกลับมาใช้บริการซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำ และเป็นการยกระดับการมอบประสบการณ์ด้านสิทธิประโยชน์และความคุ้ม เติมเต็ม Ecosystem ของ WashXpress ในด้านการดูแลลูกค้าให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
เพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในระยะยาวอย่างยั่งยืน หรือแบรนด์รอยัลตี้ โดยบริษัทฯ ตั้งใจส่งมอบประสบการณ์สะดวกซักที่ดีที่สุดอย่างรอบด้าน ผ่านแคมเปญทางการตลาดต่างๆ ที่จะมี ต่อเนื่องตลอดทั้งปีในปี 2569 นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรดแมพในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน และช่วยกระตุ้นรายได้สาขาเดิม (SSSG) ให้เติบโต 25% ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
นางสาวอุไรวรรณ อ่อนเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกราย โดยกำลังดำเนินการ “ติดแอร์” ภายในร้านให้ครอบคลุม 100 สาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน พร้อมช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อมอบความสะดวกสบาย ในระดับมืออาชีพ ให้กับลูกค้า ด้วยบริการซัก อบ พับ บริการรับรีดผ้า และ บริการ Delivery ส่งผ้าที่ซักอบพับแล้วถึงบ้านและสถานประกอบการของลูกค้า โดยมีคุณภาพการให้บริการที่สม่ำเสมอในทุกสาขา ควบคู่กับการพัฒนาระบบเดลิเวอรี่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ปัจจุบัน พี่วัวคลับมีสมาชิกจำนวนกว่า 14,000 User และบริษัทฯ ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้
นอกจากนี้ WashXpress ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มบริโภคเป้าหมายอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมทางการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยล่าสุด WashXpress ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Singha Life presents S2O Songkran Music Festival 2026 ในระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของบูธ WashXpress เป็นจำนวนมากและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
สำหรับแคมเปญ “พี่วัวคลับ” โปรแกรมสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้บริการที่ร้าน สะดวกซัก WashXpress ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ สมัครสมาชิกในราคาพิเศษเพียง 199 บาทต่อปี จากราคาปกติ 1,289 บาท, รับคูปองลด 10 บาท ทุกเดือน (รวมจำนวน 120 ใบ), ใช้ได้ทุกบริการ ซัก, อบ หรือซักอบพับ และรับฟรี กระเป๋าพี่วัว Limited Edition รุ่นใหม่ล่าสุด สมัครผ่านแอปพลิเคชัน WashXpress ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2569