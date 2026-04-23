ข่าวดี! พรุ่งนี้ดีเซลลดราคา 1.50 บาท/ลิตร กลุ่มเบนซินโซฮอล์คงเดิม

ข่าวดี! กบน. เคาะลดราคาดีเซลลง 1.50 บาทต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ เป็นผลจากการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลง 5 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยเหลือประชาชน
วันนี้(23 เมษายน 2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมติเห็นชอบปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 23 เมษายน 2569 ที่มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลง 5 บาทต่อลิตร แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยราคาน้ำมันในตลาดโลกวันที่ 23 เมษายน 2569 น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 171 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 131 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 เมษายน 2569 ปิดอยู่ที่ประมาณ 155 และ 124 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำดับ โดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 ดังนี้
ในกลุ่มน้ำมันดีเซล ลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 0.09 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.23 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร เป็น 40.20 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ลดการชดเชย 0.29 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 8.68 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร เป็น 33.20 บาทต่อลิตร
ส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ไม่มีการปรับราคาขายปลีก โดยกองทุนน้ำมันลดการจัดเก็บและเพิ่มการชดเชยดังนี้ น้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 0.63 บาทต่อลิตร เป็น 9.79 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลดการจัดเก็บ 0.58 บาทต่อลิตร เป็น 2.55 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ลดการจัดเก็บ 0.58 บาทต่อลิตร เป็น 2.55 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล อี20 เพิ่มการชดเชย 0.51 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.56 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล อี85 ลดการจัดเก็บ 0.15 บาทต่อลิตร เป็น 1.79 บาทต่อลิตร
สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ ได้ลดภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมที่ต้องจ่ายกว่าวันละ 1,200 ล้านบาท ลดลงเหลือวันละ 107.41 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถทำหน้าที่ในการช่วยรองรับวิกฤตราคาพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ