โครงการ “โบลท์ครีเอเตอร์” พลิกบทบาทผู้ขับขี่ สู่ครีเอเตอร์ดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมบริการเรียกรถผ่านแอปฯ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ภายหลังการเปิดตัวโครงการ “โบลท์ครีเอเตอร์” ผ่านกิจกรรม “Driver Creator Challenge 2026” ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพระยะเวลา 4 สัปดาห์ โบลท์มุ่งยกระดับผู้ขับขี่สู่บทบาท “นักเล่าเรื่อง” และการเป็นตัวแทนของชุมชนผู้ขับขี่ (community ambassadors) อย่างแท้จริง
Driver Creator Challenge 2026 คัดเลือกผู้ขับขี่ 10 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมเวิร์กช็อปและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ อาทิ การเล่าเรื่อง (Storytelling) ความรู้ทางการเงิน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการสื่อสารอย่างสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สะท้อนแนวทางของโบลท์ในการสนับสนุนผู้ขับขี่ในมิติที่กว้างกว่าการสร้างรายได้และความยืดหยุ่นในการทำงาน
โครงการนี้พัฒนาร่วมกับพันธมิตร อาทิ กัชคลาวด์ (Gushcloud) และ เสียวหมี่ (Xiaomi) ประเทศไทย โดยผสานการเรียนรู้ออนไลน์เข้ากับเวิร์กช็อปแบบออนไซต์ เพื่อเสริมทักษะการสร้างคอนเทนต์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ พร้อมพัฒนาความมั่นใจและศักยภาพด้านดิจิทัลของผู้ขับขี่
ผลการดำเนินโครงการได้รับการตอบรับในเชิงบวก ด้วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78 จาก 5 คะแนน สะท้อนคุณภาพของเนื้อหาและประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง โดยผู้ขับขี่ระบุว่ากิจกรรมนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อการทำงาน มีความมั่นใจในการถ่ายทอดประสบการณ์มากขึ้น และรู้สึกได้รับการยอมรับในฐานะพาร์ทเนอร์ของแพลตฟอร์ม
ผู้เข้าร่วมยังได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การบริหารรายได้ การพัฒนาตนเอง ไปจนถึงบทบาทของผู้ขับขี่ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาเหล่านี้ช่วยสะท้อนภาพงานแพลตฟอร์มจากมุมมองของผู้ขับขี่อย่างแท้จริง พร้อมสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและการดึงดูดผู้ขับขี่ใหม่
ความสำเร็จของโครงการยังสอดคล้องกับแนวโน้มแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยผลสำรวจที่โบลท์ดำเนินการร่วมกับ Kantar พบว่า 63% ของผู้ขับขี่มีทักษะด้านการบริหารเวลาและการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น มากกว่าครึ่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและดิจิทัล และ 97% ระบุว่ารู้สึกได้รับความเคารพจากสังคม สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมุมมองต่อแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศไทย
นายธนัตถ์ บัวจันทร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า
“ผมเชื่อว่าผู้ขับขี่โบลท์มีบทบาทสำคัญในการดูแลการเดินทางของผู้คนในแต่ละวัน และโบลท์เองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในบางช่วงเวลาหรือบางพื้นที่ยังมีข้อจำกัด โบลท์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นอกจากนี้ โครงการยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนผู้ขับขี่ ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบพบหน้าจริงและการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ขับขี่ในลักษณะการทำงานที่มีความเป็นอิสระ
นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป โบลท์ ประเทศไทย กล่าว “โครงการโบลท์ครีเอเตอร์ สะท้อนศักยภาพของผู้ขับขี่ในการพัฒนาทักษะใหม่และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมีความหมาย การสนับสนุนให้ผู้ขับขี่เติบโตทั้งในด้านคอนเทนต์และการพัฒนาตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อแรงงานแพลตฟอร์ม และเปิดโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย”
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางระยะยาวของโบลท์ในการสนับสนุนผู้ขับขี่ในฐานะผู้มีรายได้อิสระ ผ่านการสร้างโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถต่อยอดศักยภาพของตนได้อย่างยั่งยืน