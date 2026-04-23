xs
xsm
sm
md
lg

SALZ รีแบรนด์ครั้งใหญ่ เปิดแคมเปญ “SALZ พร้อมบวก” ดึง “ก้อย–อรัชพร” “หนุ่ม–กรรชัย” ขยายฐานคนรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยาสีฟัน SALZ ผู้นำตลาดยาสีฟันสูตรเกลือ เดินหน้าปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ในรอบกว่า 40 ปี ภายใต้แคมเปญ “SALZ พร้อมบวก” เพื่อยกระดับแบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลช่องปากไปอีกขั้น บวกสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Mineral Peptide) เอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สายแอคทีฟ พร้อมดึง “ก้อย-อรัชพร” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คู่ “หนุ่ม-กรรชัย” ถ่ายทอด DNA ความมั่นใจพร้อมเผชิญทุกความท้าทาย


นายอลงกรณ์ จารุจารีต ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “SALZ ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำยาสีฟันสูตรเกลือที่ผู้บริโภคไว้วางใจ และเรายังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปิดตัวแคมเปญ ‘SALZ พร้อมบวก’ ในครั้งนี้จึงเป็นการรีแบรนด์ครั้งสำคัญ เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยยังคงจุดแข็งของการเป็น ‘เกลือตัวจริง’ พร้อมยกระดับการอัพเกรดครั้งนี้ในทุกมิติ”


SALZ มุ่งขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ได้แก่

มิติด้านสินค้า ยกระดับประสิทธิภาพการดูแลช่องปากให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการเพิ่มส่วนผสม Natural Mineral Peptide เข้ากับ Fluoride 1500 ppm หรือเรียกว่า Amide Fluoride เอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติจาก “The 50th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเคลือบฟันได้ดีขึ้น ถึง 5 เท่า และยังป้องกันฟันผุดีขึ้น 1.5 เท่า โดยทำงานร่วมกับ Hypertonic Salt เกลืออณูเล็กเข้มข้น ตัวจริงเรื่องเคลียร์กลิ่นปากได้ดีเช่นเดิม

มิติด้านประสบการณ์ นอกจากการปรับรูปลักษณ์ให้ทันสมัยของทั้ง 3 สูตรหลักแล้ว เรายังเน้นสร้างการรับรู้ประสบการณ์ที่ได้ในแต่ละสูตรที่แตกต่างกัน เริ่มจากสูตรเนเชอรัล พิงค์ ซอลส์ “อ่อนโยน รสชาติดี เข้าถึงง่าย” สูตรเฟรช มินต์ “เย็นสดชื่น” และสูตรออริจินอล พลัส “เข้มข้น สไตล์ซอลส์” ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจ พร้อมเปิดรับรสชาติที่เข้าถึงได้มากขึ้น อีกทั้งตอกย้ำว่า SALZ เป็นยาสีฟันที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพเหงือกและลดกลิ่นปากได้ดี ช่วยเสริมความมั่นใจในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันในยุคนี้

มิติด้านการสื่อสาร พัฒนาแนวทางการสื่อสารให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย และเน้นช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ พร้อมข้อความที่กระชับ ชัดเจน สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ รวมถึงการปรับโลโก้และฟอนต์ให้ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น


ในส่วนของการใช้พรีเซนเตอร์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ที่ดึง “ก้อย-อรัชพร โภคินภากร” เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความสดใส มั่นใจ กล้าแสดงออก มาร่วมกับ “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” ตัวแทนคนตัวจริง ชัดเจน พร้อมเคลียร์ทุกปัญหา สะท้อนความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ซึ่งทั้งคู่จะร่วมกันถ่ายทอด DNA ของแบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของความ “พร้อมบวก” ที่สะท้อนบุคลิกของคนยุคนี้ที่ต้องชัดเจน พร้อมลุยและมั่นใจในทุกสถานการณ์ พร้อมปรับภาพจำของยาสีฟันสูตรเกลือให้ดูทันสมัยและเข้าถึงง่ายมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมการตลาด SALZ เตรียมเดินหน้าสื่อสารแบบครบวงจร ทั้งภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่, สื่อโฆษณากลางแจ้งใจกลางเมือง, สื่อ ณ จุดขาย รวมถึงการสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และเพจ ชื่อดัง พร้อมกิจกรรมออนกราวด์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมบวกอย่างใกล้ชิด

“คำว่าพร้อมบวกในนิยามของ SALZ คือ การเติมพลังความมั่นใจ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น เคลียร์ได้ทุกอุปสรรค เราต้องการเห็นผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข การยกเครื่องใหม่หมดในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ SALZ ในการเดินหน้าสร้างความมั่นใจพร้อมยกระดับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นยาสีฟันสูตรเกลือตัวจริงเรื่องการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน ควบคู่ไปกับการเคลียร์กลิ่นปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ช่วยเสริมความมั่นใจสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน” นายอลงกรณ์ กล่าว
