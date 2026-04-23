Bolt แจงปมดรามาคนขับพฤติกรรมไม่เหมาะสม เร่งสอบด่วน-พร้อมแบนถาวร

โบลท์ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์รับทราบกรณีผู้ขับขี่ถูกกล่าวหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนโซเชียล ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัย เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง และไม่ตัดความเป็นไปได้สั่งระงับบัญชีถาวร
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.โบลท์ ประเทศไทย ออกคำชี้แจงกรณีมีรายงานในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์ม โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และให้ความสำคัญต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
บริษัทระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ โดยได้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อทั้งฝ่ายผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจริง บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการระงับสิทธิ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการถาวร
โบลท์ยังย้ำถึงข้อกำหนดการใช้งานว่า ผู้ใช้งานทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ พร้อมเตือนว่าการแชร์บัญชี หรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชี ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขอย่างร้ายแรง
นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ระบบแชร์การเดินทางแบบเรียลไทม์ ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบบันทึกเสียงระหว่างการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
โบลท์ ประเทศไทย ระบุทิ้งท้ายว่า จะติดตามและตรวจสอบทุกเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง