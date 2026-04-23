แพรนด้า ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2569 โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2572 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ
การรับรองดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG โดยเฉพาะในมิติด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างชัดเจน ควบคู่กับการพัฒนาระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการให้และรับสินบน และยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานด้านจริยธรรมไปสู่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ ภายใต้กรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2553 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ในปี 2560 โดยได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน