สสว. ชวนเที่ยวงานใหญ่ “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” 27–29 เม.ย. 2569 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ รวมสุดยอดเอสเอ็มอีทั่วประเทศกว่า 280 ร้านค้า ช้อปครบ จบในที่เดียว พร้อมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจครบวงจร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรม “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสและเติบโตไปกับ OSS” รวบรวมสุดยอดผู้ประกอบการ SME คุณภาพจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 280 ร้านค้า พร้อมเปิดดีลธุรกิจ Business Matching ยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 27–29 เมษายน 2569 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการ SME ศักยภาพจากทั่วประเทศนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพหลากหลายประเภท อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้ประชาชนได้เลือกซื้ออย่างจุใจในที่เดียว
นอกจากนี้ ยังจัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งงาน อาทิ โปรโมชั่นพิเศษ “นาทีทอง” แจกส่วนลดและของรางวัลมากมาย รวมถึงการแสดงจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปาร์ค ภัทรพงศ์, เป้ วีรศักดิ์, กีต้าร์ นิภาพร สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมงาน ยังสามารถเข้ารับบริการจาก สสว. ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
• การให้คำปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ
• การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ซื้อ (Buyer)
• การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
• การพัฒนาและต่อยอดศักยภาพธุรกิจผ่านกลไกของศูนย์ OSS
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “สสว. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและบริการคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว
นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการร่วมสร้างโอกาสและกำลังใจให้ SME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
สสว. มุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางการตลาด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 260 รายทั่วประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและผู้ซื้อรายสำคัญไม่น้อยกว่า 20 ราย โดยคาดว่ากิจกรรมภายในงานจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท อันจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ไทยในระยะยาว
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชม ชิม ช้อป และให้กำลังใจผู้ประกอบการไทยได้ภายในงาน “OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026” ระหว่างวันที่ 27–29 เมษายน 2569 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย