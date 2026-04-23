"สบพ.-บลู โอเชี่ยน อินทรีเกรชั่น”เซ็น MOU ร่วมยกระดับบุคลากร”งานซ่อมบำรุงใบพัดอากาศยาน”

สบพ. ลงนาม MOU “บลู โอเชี่ยน อินทรีเกรชั่น” ร่วมมือสนับสนุน ยกระดับฝึกอบรมบุคลากร ด้านซ่อมบำรุงใบพัดอากาศยาน เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการบินไทย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 256 ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และนายสยาม เมฆประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลู โอเชี่ยน อินทรีเกรชั่น จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรซ่อมใบพัดอากาศยาน”เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร
ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สบพ. กล่าวว่า สบพ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการดำเนินความร่วมมือกับ บริษัท บลู โอเชี่ยน อินทรีเกรชั่น จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและการซ่อมบำรุง จะช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากร สบพ. ทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรที่ดีและยั่งยืน จากสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถาบันการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศโดยรวม
ด้าน นายสยาม เมฆประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลู โอเชี่ยน อินทรีเกรชั่น จำกัด กล่าวว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือตลอดระยะเวลา 3 ปีนี้ ทางบริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกด้านการตรวจซ่อมใบพัดอากาศยาน ณ สถาบัน Flight Safety ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 15 วัน พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือพิเศษ (Special Tools) ที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมงานด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้รับประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถด้านการให้บริการช่างอากาศยาน การตรวจซ่อม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านใบพัดอากาศยาน ทั้งนี้ บริษัท บลู โอเชี่ยน อินทรีเกรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการจำหน่ายอากาศยานและการให้บริการซ่อมบำรุง จะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับ สบพ. ต่อไป
ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงมิได้มุ่งแค่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบำรุงใบพัดอากาศยานที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยประหยัดงบประมาณด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต