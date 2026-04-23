ZEN จัด “เขียงช่วยชาติ” ลด 10บาทนำภาชนะมาเอง

ผู้จัดการรายวัน 360 - "เขียง" ในเครือ ZEN Group สวนกระแสต้นทุนพุ่ง เดินหน้าแคมเปญ "เขียงช่วยชาติ" ลด 10 บาท เมื่อนำภาชนะมาเอง โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุด 30 เมษายนนี้
นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ Zen Group เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น และผู้ประกอบการอาหารจำนวนมากทยอยปรับราคาเมนูตามต้นทุนวัตถุดิบ ร้านอาหารไทยสตรีทฟู้ดจานด่วน "เขียง" ภายใต้การบริหารของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN Group ยังคงเดินหน้าสวนกระแสตลาด ด้วยการจัดแคมเปญ "เขียงช่วยชาติ" เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมพฤติกรรมลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว
แคมเปญดังกล่าวมอบส่วนลด 10 บาท สำหรับลูกค้าที่นำภาชนะมาใส่อาหารเอง เมื่อสั่งเมนูราคา 70 บาทขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมเมนูยอดนิยมของร้าน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2569 ที่ร้าน เขียง สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
นายศิรุวัฒน์ กล่าว "ในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง เขียงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการนำภาชนะมาใช้ซ้ำ ซึ่งช่วยลดขยะและสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว"
แคมเปญ "เขียงช่วยชาติ" ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานและครอบครัวที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันยังช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เชื่อว่าช่วยประหยัดขั้นต่ำหลักหมื่นชิ้น ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ ในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนเมษายนนี้ ทางแบรนด์ยังคงเชิญชวนผู้บริโภคใช้สิทธิ์ก่อนสิ้นสุดแคมเปญในวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมักมองหาทางเลือกในการประหยัดค่าอาหาร
แบรนด์ "เขียง" ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจร้านอาหารไทยสตรีทฟู้ดจานด่วนภายใต้การบริหารของ ZEN Group ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมนูอาหารไทยคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคที่ต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ รายละเอียดแคมเปญ "เขียงช่วยชาติ" คือ ลดทันที 10 บาท เมื่อนำภาชนะมาเอง, สำหรับเมนูราคา 70 บาทขึ้นไป, ระยะเวลา 1 - 30 เมษายน 2569ที่ร้าน เขียง สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ