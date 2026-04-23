Gorilla Technology ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ในงาน GITEX AI Asia 2026 ณ ประเทศสิงคโปร์พร้อมผลักดันไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
23 เมษายน 2569 — Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) (“Gorilla” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชันระดับโลกด้าน Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence เทคโนโลยี IoT และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ ประกาศความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน GITEX AI Asia 2026 ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกันของบริษัทในการเข้าร่วมงานระดับภูมิภาคนี้
GITEX AI Asia 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นหนึ่งในงานด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวบรวมบริษัทเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อแสดงนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเทคโนโลยีแห่งอนาค
ภายในงาน Gorilla Technology Group ได้นำเสนอศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขับเคลื่อนการใช้งาน AI ดาต้าเซ็นเตอร์ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย
บริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดอย่าง Intelligent Video Analytics Recorder (IVAR) โซลูชันสืบสวนอัจฉริยะ Post Event และรวมถึง Gorilla Intelligent Network Director ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบเรียลไทม์ในระดับองค์กรและภาครัฐ พร้อมความสามารถในการขยายตัว (Scalable) อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Gorilla ยังได้ร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Astrikos AI ซึ่งนำเสนอระบบนิเวศ AI ผ่านแพลตฟอร์ม Astriverse โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Collaborative Innovation) และในวันที่สองของงาน Gorilla ได้ลงนามลงทุนเพิ่มเติมใน Astrikos AI สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการเติบโตร่วมกัน
ในด้านความร่วมมือเชิงธุรกิจ Gorilla ยังได้ร่วมเวทีกับ Yotta Data Services พันธมิตรด้านดาต้าเซ็นเตอร์ โดยคุณ Sunil Gupta ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ได้ร่วมเสวนาในรูปแบบ Fireside Chat พร้อมทั้งดำเนินรายการในเวที CEO Series ร่วมกับคุณ Jay Chandan ประธานและ CEO ของ Gorilla ในหัวข้อ “Gorilla and Yotta: Building the Backbone of India's AI Future” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน
ขณะเดียวกัน ดร. Rajesh Natarajan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Group CTO) ของ Gorilla ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Next-Gen Infrastructure: Can Southeast Asia Lead the AI Economy?” สะท้อนบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับภูมิภาค
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน Gorilla ได้เข้าร่วมพูดคุยเชิงกลยุทธ์กับผู้นำองค์กรและหน่วยงานภาครัฐจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเร่งการนำโครงสร้างพื้นฐาน AI ไปใช้งานจริง และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภูมิภาค
คุณ Jay Chandan ประธานและ CEO ของ Gorilla กล่าวว่า “จากความสำเร็จของ GITEX AI Asia 2025 เราภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นใน GITEX AI Asia 2026 ในฐานะ Intelligent Infrastructure Sponsor เราได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ใหม่ของ Gorilla ที่กล้าคิด กล้านำ และเป็นผู้นำในการพัฒนา Data Centre โครงสร้างพื้นฐาน AI และ Smart City ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ต่อยอดจากความสำเร็จในงานครั้งนี้ Gorilla Technology Group ได้เร่งขยายการดำเนินงานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบุคลากร การสร้างทีมงานคุณภาพสูง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและการดำเนินงานในภูมิภาค
ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Yotta Data Services บริษัทมีแผนใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของภูมิภาคในระยะยาว
เกี่ยวกับ Gorilla Technology Group
Gorilla Technology Group เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน AI ครอบคลุม Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence เทคโนโลยี IoT และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์
บริษัทนำเสนอโซลูชันด้าน Smart City, ระบบเครือข่าย, วิดีโอ, ความปลอดภัย และ IoT ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ภาครัฐ การผลิต โทรคมนาคม ค้าปลีก การขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณสุข และการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Deep Learning เป็นหัวใจสำคัญ
Gorilla มุ่งเน้นการยกระดับการดำเนินงานของเมือง เพิ่มความปลอดภัย และเสริมสร้างความยืดหยุ่น ผ่านนวัตกรรม เช่น ระบบวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะ การจดจำใบหน้า การอ่านป้ายทะเบียน Edge Computing การวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลัง และเทคโนโลยี Cybersecurity ขั้นสูง