Humanica x Conicle ตอกย้ำผู้นำ HR Tech สร้าง Ecosystem เสริมทักษะบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมรุกตลาดอาเซียนภายในปี 2026

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ Humanica ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรในระดับสากล (The World-Class End-to-End Human Capital Management Solutions) จับมือ บริษัท โคนิเคิล จำกัด หรือ Conicle ผู้ให้บริการ Ecosystem of Workforce Learning, Skills and Careers หวังยกระดับขีดความสามารถขององค์กรยุคใหม่ ด้วย Ecosystem อย่างครบวงจร ตอบรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมตั้งเป้าขยายฐานการให้บริการสู่ตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2026 โดยมุ่งเน้นการสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance) และตอบรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นายสุนทร เด่นธรรม Founder & Group CEO บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญที่ฮิวแมนิก้ายึดถือมาโดยตลอด คือการมุ่งเน้นในการสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) จากการที่องค์กรสามารถสรรหา พัฒนา สร้างขวัญ กำลังใจ และเก็บรักษาคนที่ใช่ทั้งด้านความรู้ความสามารถและทัศนคติ มี Productivity สูง เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโต บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ นอกจากนั้นฮิวแมนิก้า ยังต้องการช่วยให้องค์กรของลูกค้า สร้างความสุขของพนักงาน โดยมีโซลูชั่นที่สามารถเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานและช่วยองค์กรในการดููแลเรื่องสุขภาวะของพนักงาน (Well-being) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
Humanica ได้สร้าง Human Capital Management Platform ที่เป็น Single Source of Truth ที่มีมาตรฐานและความสามารถระดับโลก ครอบคลุมทุกมิติทุกด้านของการดูแลพนักงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้พนักงาน ทั้งด้าน Human Resource Management (HRM), Human Resource Development (HRD) และ Employee Well-Being เช่น Flexible Benefits, Physical Health, Mental Health, Financial Well-Being, Employee Support Program etc.
Humanica ได้เข้าลงทุนใน Conicle มาตั้งแต่ปี 2018 เพราะเห็นถึงความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่นของผู้นำและทีมงาน ที่มีความรู้ความสามารถที่ลึกซื้งในเรื่อง Learning Experience Platform ระดับโลก การเชื่อมต่อกับ HR Platform ของ Humanica Group ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็เพื่อที่จะไปทำตลาด LXP ทั้ง Platform และ Content ในภูมิภาคอาเซียน
ทางด้านนายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Co-Founder บริษัท โคนิเคิล จำกัด ได้สะท้อนมุมมองต่ออนาคตของตลาดแรงงานไว้อย่างน่าสนใจว่า ในปัจจุบัน “การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว” ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโลกธุรกิจอีกต่อไป เพราะองค์กรไม่ได้มองหาคนที่เรียนมากขึ้น แต่ต้องการคนที่มีทักษะพร้อมทำงาน สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และที่สำคัญคือ “เก่งขึ้นในสิ่งที่ใช่” พร้อมนำทักษะไปสร้างผลลัพธ์ได้จริงในบริบทของงานและธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
จากแนวคิดนี้ Conicle จึงยกระดับจาก “การเรียนรู้” ไปสู่ “การพัฒนาทักษะให้ตรงตามเป้าหมายเฉพาะบุคคล” โดยออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทั้งบุคคลและองค์กรอย่างเป็นระบบ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ “Conicle, a leading platform for Learning, Skills, and Career Growth” พร้อมขยายบทบาทสู่ระดับภูมิภาค ในฐานะแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ ทักษะ และการเติบโตในสายอาชีพทั่ว Southeast Asia
ในวันนี้ Conicle ต่อยอดแพลตฟอร์มสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience Platform - LXP) ที่ก้าวข้ามจากระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) แบบเดิม สู่การเป็น Ecosystem of Learning, Skills, and Career Growth for the future workforces เพื่อพัฒนาทักษะเส้นทางอาชีพตามความต้องการรายบุคคล (Personalized Skills Path) ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ การแข่งขันขององค์กรจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนอีกต่อไป แต่จะอยู่ที่ “ทักษะของคน” เป็นหลัก องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดสู่การมีบุคลากรที่เน้นทักษะความสามารถ (Skill-based Workforce) และองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะ (Skill-based Organization)
สอดคล้องกับอนาคตที่โครงสร้างตำแหน่งงานแบบเดิมจะค่อย ๆ ลดความสำคัญลง ขณะที่ “ทักษะจริง” ที่พนักงานมีและสามารถนำไปใช้ได้ จะกลายเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาว
ความร่วมมือระหว่าง Humanica และ Conicle ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับประสบการณ์การทำงานของพนักงาน (Employee Experience) ตั้งแต่วันแรกให้มีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ สามารถปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรที่จะผสานทั้ง 2 สิ่งให้ลงตัว
ในฐานะที่ Conicle เป็นพันธมิตรที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร เติมเต็ม Ecosystem ของ Humanica เพื่อสร้าง Network Effect อย่างครบวงจรตามกลยุทธ์ของ Humanica ซึ่งจะช่วยให้คนแข็งแรง องค์กรพร้อมรับมือทุกความท้าทายในโลกที่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น เป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและไร้ขีดจำกัดด้วยศักยภาพของ HR Tech โดยทั้งสองบริษัทได้เตรียมความพร้อมที่จะขยายโซลูชันที่ผสานพลัง HRM (Human Resource Management) และ HRD (Human Resource Development) ด้วย Ecosystem ครบวงจร ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคภายในปี 2026 เพื่อมาตรฐานใหม่ในการสร้าง High Performance Organization ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และความเข้าใจมนุษย์อย่างแท้จริง
