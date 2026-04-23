กรมราง ประสานแผนก่อสร้าง"สถานีศิริราช"เชื่อมต่อรถไฟฟ้า”สีแดง-ส้ม-อาคารรพ.ศิริราช” เปิดเต็มรูปแบบ ปี 73

กรมราง ติดตามแผนงานการก่อสร้างสถานีศิริราช จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า”สีแดง-สีส้ม”กับอาคารรักษาพยาบาล"ศิริราช" วาง Action Plan เริ่มสร้างสายสีแดงปี 69 คาดเปิดให้บริการปี 72 ส่วนสายสีส้มคาดเปิดให้บริการปี 73 พร้อมอาคารศิริราช เชื่อมต่อการเดินทางไร้รอยต่อ
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 69 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้างสถานีศิริราช ครั้งที่ 1/2569 ครอบคลุม 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน–ศิริราช โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการอาคารรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์
ที่ประชุม มีการรายงานความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย–กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี ซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างกับบริษัทชนะประมูล
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สถานะ ณ เดือนมีนาคม 2569 ปัจจุบันมีงานก่อสร้างโยธาและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ และงานระบบฯ คืบหน้าร้อยละ 48.73 ขณะที่ช่วงบางขุนนนท์–ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จร้อยละ 90.30 งานก่อสร้างโยธาร้อยละ 29.19 และงานระบบฯ ร้อยละ 7.86
ส่วนโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง TOR และมีแผนจะจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างภายในเดือนตุลาคม 2569
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยโครงการสถานีศิริราชและส่วนต่อขยายสายสีแดงอ่อนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2569 และเปิดให้บริการในปี 2572 ในขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มคาดเปิดให้บริการในปี 2573 และโครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชจะเปิดให้บริการในปีเดียวกัน
ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผน พร้อมติดตามสายงานวิกฤติ (Critical Path) เพื่อแก้ไขอุปสรรค และพิจารณาแนวทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีส้มกับท่าเรือคลองบางกอกน้อย บริเวณสถานีศิริราช เพื่อยกระดับความสะดวกและประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนในอนาคต