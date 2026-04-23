เติมพลังการเดินทางในประเทศไทย ด้วยที่พักแบบยืดหยุ่น 24 ชั่วโมง และเครดิตโรงแรมสุดคุ้ม จากแมริออท บอนวอย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน , 2569 – แมริออท บอนวอย® (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการเดินทางระดับโลกของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ง่าย สะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยโปรโมชันสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การ ตั้งแต่การพักผ่อนระยะสั้นในเมือง ไปจนถึงการพักผ่อนริมชายหาด
โปรโมชั่น “Flexi 24 Hours Stay” มอบประสบการณ์การเข้าพักเต็ม 24 ชั่วโมงในกรุงเทพฯ โดยไม่จำกัดเวลาเช็กอิน ไม่ว่าผู้เข้าพักจะเดินทางมาถึงโรงแรมที่เลือกในเวลาใดก็ตามภายใต้ข้อเสนอสุดยืดหยุ่นนี้ ผู้เข้าพักสามารถเช็กอินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน และเพลิดเพลินกับห้องพักหรือห้องสวีท พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ก่อนเช็กเอาต์ในเวลาเดียวกันของวันถัดไป
อัตราค่าห้องพักยังรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ทำให้โปรโมชั่นนี้เป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย ไร้ความกังวล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางเพื่อประชุมทางธุรกิจ การเดินทางเพื่อช้อปปิง หรือการแวะพักระยะสั้นในเมือง
โปรโมชั่นนี้ให้บริการที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ ภายใต้แบรนด์ระดับ พรีเมียม (Premium), ลองสเตย์ (Long Stay) และ ซีเล็กเซอร์วิส (Select Service)
เหมาะสำหรับการเดินทางแวะพักระยะสั้น การเดินทางเพื่อช้อปปิง การพักผ่อนในเมืองแบบเร่งด่วน และ สเตเคชั่นที่ต้องการความยืดหยุ่น
สิทธิประโยชน์สำคัญ:
•เช็กอินได้ทุกเวลา และเช็กเอาต์ในเวลาเดียวกันครบ 24 ชั่วโมง
•รวมอาหารเช้าทุกวัน สำหรับ 2 ท่าน
•สมาชิกแมริออท บอนวอย รับคะแนนสะสมและ Elite Night เครดิตคืนเข้าพัก
•จองและเข้าพักได้ถึง 30 กันยายน 2569
โปรโมชั่น “Flexi 24 Hours Stay” เปิดให้บริการ ณ โรงแรมในกลุ่มแบรนด์ พรีเมียม (Premium), ซีเล็กเซอร์วิส (Select Service) และ ลองสเตย์ (Long Stay) ที่ร่วมรายการในกรุงเทพมหานคร สำหรับการจองและการเข้าพักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นและทำการจองได้ ที่นี่ (https://www.marriott.com/th/offers/24hr-flexi-stays-in-bangkok-off-221742)
แมริออท บอนวอย เชิญชวนสมาชิกคนสำคัญสัมผัสประสบการณ์ “Stay, Spend, Savor” กับโปรโมชั่นใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อการพักผ่อนอย่างเหนือระดับในประเทศไทย ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของคู่รักและครอบครัวที่ต้องการใช้เวลาวันหยุดอย่างคุ้มค่าในโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำของประเทศ ยกระดับการพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยเครดิตโรงแรมสุดคุ้ม ข้อเสนอนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้ใช้เครดิตกับประสบการณ์ด้านอาหาร เครื่องดื่มระหว่างวัน ค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตกดิน หรือทรีตเมนต์สปาชวนผ่อนคลาย นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย อาหารเช้าทุกวันสำหรับ 2 ท่าน รวมอยู่ในอัตราค่าห้องพักที่ร่วมรายการ
โปรโมชั่นนี้ให้บริการสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มลักชูรี่ (Luxury Tier) รวมถึงโรงแรมภายใต้แบรนด์ พรีเมียม (Premium Brands)
เหมาะสำหรับการเดินทางสุดโรแมนติกของคู่รัก การเดินทางท่องเที่ยวของครอบครัว การพักผ่อนเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ และการเดินทางเพื่อการพักผ่อนอย่างมีระดับ
สิทธิประโยชน์สำคัญ:
•รับเครดิตโบนัสมูลค่า 1,000 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายครบ 3,500 บาท เมื่อใช้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม และสปา
•รับเครดิตโบนัสสูงสุด 2,000 บาท ต่อการเข้าพัก
•สมาชิกแมริออท บอนวอย รับคะแนนสะสมและ Elite Night เครดิตคืนเข้าพัก
•จองและเข้าพักได้ถึง 30 กันยายน 2569
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ (https://www.marriott.com/th/offers/stay-spend-savor-off-221775)
โปรโมชั่นนี้ยังครอบคลุมสำหรับโรงแรม ซีเล็กเซอร์วิส (Select Service) ในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ
เหมาะสำหรับการเดินทางพักผ่อนกับเพื่อน การท่องเที่ยวคนเดียว การท่องเที่ยวสบายๆ และการเข้าพักที่เน้นกิจกรรม
สิทธิประโยชน์
•รับเครดิตโบนัสมูลค่า 500 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายครบ 1,500 บาท เมื่อใช้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม และสปา
•รับเครดิตโบนัสสูงสุด 1,000 บาท ต่อการเข้าพัก
•สมาชิกแมริออท บอนวอย รับคะแนนสะสมและ Elite Night เครดิตคืนเข้าพัก
•จองและเข้าพักภายในวันที่ 30 กันยายน 2569
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ (https://www.marriott.com/th/offers/stay-spend-savor-in-thailand-off-221768)
โปรโมชั่น “Stay, Spend, Savor” ให้บริการ ณ โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการสำหรับการจองและการเข้าพักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เริ่มวางแผนการเดินทางครั้งถัดไปของคุณได้แล้ววันนี้
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการพักผ่อนระยะสั้นในเมืองหลวงของประเทศไทย การหลีกหนีสู่เกาะสวรรค์อย่างภูเก็ตหรือเกาะสมุย หรือพักผ่อนในวันหยุดริมชายหาดที่เขาหลัก หัวหิน พัทยา หรือระยอง แมริออท บอนวอย พร้อมยกระดับทุกการเดินทางของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้นในดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย กรุณาเยี่ยมชม marriottbonvoy.com