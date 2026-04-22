SCC แจ้งหยุดเดิน รง.LSP ที่เวียดนามชั่วคราวช่วงกลาง พ.ค.นี้ เจอพิษสงครามตะวันออกกลาง

SCC แจ้งหยุดเดินเครื่องโรงงานปิโตรเคมี LSP ที่เวียดนามชั่วคราวเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมนี้ สาเหตุสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อทำให้มีข้อจำกัดในการจัดหาวัตถุดิบและราคาพุ่ง ชี้การหยุดโรงงานชั่วคราวกระทบต้นทุน 250 ล้านบาทต่อเดือน
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือเอสซีจี แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯจะหยุดการเดินโรงงานชั่วคราวของ Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569 เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและมีความไม่แน่นอนสูง โดยยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะคลี่คลายได้ในระยะเวลาอันใกล้ ทำให้การจัดหาวัตถุดิบมีข้อจำกัดทั้งด้านราคาและความต่อเนื่อง
ซึ่งการหยุดโรงงาน LSP ดังกล่าวมีผลกระทบต่อต้นทุนโดยประมาณ 250 ล้านบาทต่อเดือน
ขที่ผ่านมา เอสซีจีได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นนอกช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด
นายธรรมศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่หยุดการดำเนินงานชั่วคราว LSP จะดำเนินการซ่อมบำรุงและเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเพิ่มวัตถุดิบก๊าซอีเทนที่โรงงาน LSP ประเทศเวียดนาม (โครงการ LSPE) เพื่อให้โรงงานและเครื่องจักรมีความพร้อมในการดำเนินงาน และสนับสนุนแผนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้เป็นไปตามกำหนดการ
ทั้งนี้ เอสซีจีจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ
ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 กรณีการหยุดเดินโรงงานโอเลฟินส์ชั่วคราวของบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ROC) จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง
นอกจากการหยุดโรงงานชั่วคราว 2 แห่ง (LSP และ ROC) ดังกล่าวแล้ว การดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์อื่น ๆ รวมถึงธุรกิจอื่นของเอสซีจี ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยมีการปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญ เอสซีจี จะแจ้งให้ทราบต่อไป