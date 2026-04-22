The 1 Day 2026 จัดหนัก เสิร์ฟอีเวนต์ 4 ภาคทั่วไทย

The 1 Day 2026 กลับมาแล้ว! ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยกับปรากฏการณ์ช้อปคุ้มที่สุดในรอบปี
เพื่อสมาชิก The 1 ทุกคน ผนึกทั่วทั้งกลุ่มเซ็นทรัล และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
พร้อมเสิร์ฟอีเวนต์ถึงที่ 4 ภาคทั่วไทยต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน
The 1 ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทยและ 5 อันดับแรกในเอเชีย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคย กับ “The 1 Day 2026” ปรากฏการณ์สุดคุ้มแห่งปี ช้อปไม่หยุดตลอดทั้งเดือน โดยต่อยอดความสำเร็จที่เติบโตอย่างต่อเนื่องใน 2 ปีที่ผ่านมา สู่การยกระดับครั้งสำคัญทั้งในด้านความครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ขยายช่วงเวลาแห่งความคุ้มค่าถึง 1 เดือน และการเข้าถึงสมาชิกทั่วประเทศ เสิร์ฟอีเวนต์ครบ 4 ภาคทั่วไทย มุ่งสร้าง The 1 Day เพื่อสมาชิกทุกคน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม สะท้อนวิสัยทัศน์ของ The 1 ในการก้าวข้ามจากการมอบสิทธิประโยชน์ ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับสมาชิก The 1 ในแต่ละช่วงของชีวิต (From Loyalty to Enduring Relationships)
สมาชิก The 1 สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The 1 Day 2026 ปรากฏการณ์สุดคุ้มแห่งปี ช้อปไม่หยุดตลอดทั้งเดือน ได้ทุกคน ช้อปได้ลด! ช้อปสะสมครบ 5,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล รับคูปองแทนเงินสดรวมสูงสุด 600 บาท ช้อปได้คุ้ม! พบสินค้า MEMBER PRICE ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 เท่านั้น คุ้มกว่าที่เคยกว่า 100,000 รายการ ที่ห้างและร้านค้า ทุกชั้น ทุกแผนก ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ช้อปได้ลุ้น! ช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท ลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมงาน ‘ONE DAY WITH PP KRIT Presented by Central The 1 Credit Card’ เพียงลงทะเบียนบน The 1 APP ก่อนช้อป กด Join All ปุ่มเดียวร่วมได้ทุกกิจกรรมน”
นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ President – The 1 กล่าวว่า “ในปีนี้ The 1 Day 2026 ได้ก้าวสู่บทบาทของการเป็น ‘ปรากฏการณ์ระดับประเทศ’ ที่ผนึกศักยภาพของกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์อย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านๆ มา ที่มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2 ล้านคน และยังมาร่วมในงานอีเวนต์ต่างๆ ของเรากว่า 30,000 คน นอกจากนี้ ยอดขายในปีที่ผ่านมา เติบโตมากถึง 3 เท่า และได้รับคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจจากสมาชิกกว่า 85%
“ในปีนี้เราจึงเดินหน้ายกระดับความยิ่งใหญ่ของ The 1 Day สู่การเป็น Moment of the Year ที่สำคัญที่สุดในรอบปี โดยออกแบบประสบการณ์ที่ครบทุกมิติเพื่อสมาชิก The 1 ทุกคนอย่างแท้จริง พร้อมยังได้ พีพี-กฤษฏ์ ศิลปินระดับประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น เป็น Influencer ด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก และนักช้อปตัวยงที่คนทั่วประเทศติดตาม มาร่วมเป็นไฮไลต์ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของ The 1 Day 2026 ได้อย่างสมบูรณ์”
นางสาวทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์ Head of Loyalty Program and CRM - The 1 กล่าวว่า “จากความสำเร็จของ The 1 Day ในช่วงที่ผ่านมา เรายังได้รับเสียงตอบรับและเกี่ยวกับระยะเวลาของ The 1 Day ใน 2 ปีที่ผ่านมา ปีนี้ The 1 จึงขยายระยะเวลาของ The 1 Day 2026 เป็น 1 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับสู่ ‘Shopping Phenomenon’ เพื่อสมาชิก The 1 ทุกคน ด้วยการออกแบบที่ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกไลฟ์สไตล์ ผ่าน 3 การช้อป ‘ช้อปได้ลด ช้อปได้คุ้ม และช้อปได้ลุ้น’ โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญได้อย่างสะดวกบน The 1 APP เพียงกด Join All บน The 1 APP ก็ไม่พลาดทุกกิจกรรม ทุกสิทธิประโยชน์ ทุกประสบการณ์ตลอดช่วง The 1 Day 2026”
ชีวิน ปราชญานุพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “การผนึกกำลังกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ยังคงเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ Central The 1 Credit Card มาอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จของ The 1 Day ที่ผ่านมา เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรหลักต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมร่วมยกระดับแคมเปญสู่การเป็น ‘ปรากฏการณ์’ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงต่อยอดแคมเปญ แต่เป็นการสร้าง ‘Big Moment’ ที่ผสานศักยภาพของ Loyalty, Payment และ Retail Ecosystem เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ ‘ONE DAY WITH PP KRIT Presented by Central The 1 Credit Card’ ที่มอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟให้สมาชิกบัตรฯ ได้ใกล้ชิดกับศิลปินระดับประเทศ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ครบทั้งความคุ้มค่าและความพิเศษ อาทิ คูปองแทนเงินสดรวมสูงสุด 600 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท และสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่สูงสุด 5,500 บาท”
เริ่มแล้ววันนี้! The 1 Day 2026 ปรากฏการณ์สุดคุ้มแห่งปี ช้อปไม่หยุดตลอดทั้งเดือน เพื่อสมาชิก The 1 ทุกคน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์บน The 1 APP ก่อนเริ่มช้อปได้แล้ววันนี้ เพื่อรับความคุ้มค่าเหนือระดับและประสบการณ์สุดพิเศษ ดังนี้
ช้อปได้ลด! รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 600 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บน The 1 APP เมื่อช้อปสะสมครบ 5,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ตลอดแคมเปญ The 1 Day 2026 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2569 – 28 พฤษภาคม 2569 โดยรับทันทีคูปองแทนเงินสด 400 บาท พร้อมรับเพิ่มอีก 100 บาทเมื่อช้อปครบ 4 ร้านค้าขึ้นไป และรับเพิ่มอีก 100 บาทเมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
โดยสมาชิก The 1 สามารถช้อปสะสม และใช้คูปองแทนเงินสดได้ ไม่มีขั้นต่ำ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, ท็อปส์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ วีต้า, ท็อปส์แคร์, เพ็ทแอนด์มี, โก โฮลเซลล์, โก! ว้าว มัทสึโมโตะ คิโยชิ และร้านค้าในเครือ CMG เฉพาะหน้าร้านที่ร่วมรายการ
ช้อปได้คุ้ม! สมาชิก The 1 รับสิทธิ์ซื้อ “MEMBER PRICE” สินค้าราคาพิเศษสมาชิก The 1 เท่านั้น คุ้มกว่าที่เคย ครอบคลุมสินค้ากว่า 100,000 รายการจากหลากหลายแบรนด์ในกลุ่มเซ็นทรัลและแบรนด์พันธมิตร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ช้อปได้ลุ้น! ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ONE DAY WITH PP KRIT Presented by Central The 1 Credit Card” ใกล้ชิดกับ พีพี-กฤษฏ์ ศิลปินระดับประเทศ และ Special Guest น้องแอบิเกล และชมพู่ อารยา ที่จะมาสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้กับสมาชิก The 1 แบบใกล้ชิดกว่าที่เคย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ centralwOrld PULSE โดยสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในโซนที่นั่งต่างๆ ดังนี้:
• ที่นั่ง Fast Fan Zone และ Surprise Fan Zone: ช้อปสะสมครบ 20,000 บาท 5 วันแรก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569 ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล 50 คนแรก รับสิทธิ์ที่นั่ง Fast Fan Zone ทันทีโดยไม่ต้องลุ้น และคนที่ 51 เป็นต้นไป รับ 1 สิทธิ์ลุ้น ที่นั่ง Surprise Fan Zone อีก 50 ที่นั่ง
• ที่นั่ง The 1 Zone: ช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และร้านที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2569 โดยสมาชิก The 1 รับ 1 สิทธิ์ลุ้น และสมาชิก The 1 Exclusive รับ 2 สิทธิ์ลุ้น
• ที่นั่ง Central The 1 Credit Card Zone: รับสิทธิ์เหนือกว่าใคร! เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ช้อปผ่านบัตร สะสมครบทุก 2,000 บาท ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล รีเทล รับเพิ่ม 2 สิทธิ์ลุ้น
พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ศิลปินชื่อดัง ได้กล่าวถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The 1 Day 2026 ว่า “พีรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The 1 Day 2026 ในปีนี้ สำหรับพี การช้อปปิ้งไม่ใช่แค่การซื้อของ แต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้พัก ได้รีเฟรชตัวเอง และเติมความสุขเล็ก ๆ ให้กับชีวิต The 1 Day เป็นช่วงเวลาที่รวมทั้งความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่พิเศษไว้ด้วยกัน พีอยากชวนทุกคนมาลองสัมผัสด้วยตัวเอง แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ The 1 Day 2026 ไปพร้อมกัน