“เนสท์เล่-ลาซาด้า” ชูช้อปปิ้งพลัง AI อัปเกรด Super Brand Day

ลาซาด้า ประเทศไทย และ เนสท์เล่ ตอกย้ำความร่วมมือเป็นปีที่ 6 จัดแคมเปญ Nestlé Nutrition x Lazada Super Brand Day ในวันที่ 23 เมษายน 2569 พร้อมอีก 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ยกระดับประสบการณ์อีคอมเมิร์ซไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะทำให้การช้อปปิงออนไลน์ตอบโจทย์ความต้องการ และตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
แคมเปญปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Better Me, In You” สะท้อนบทบาทของพ่อแม่ในการสร้างรากฐานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของลูก ผสานมิติด้านอารมณ์ความรู้สึก เข้ากับการยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้า ในแคมเปญนี้ เนสท์เล่ และลาซาด้า ร่วมกันนำเสนอวิธีใหม่ ๆ ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการผลักดันการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้บริโภคไทยหันมาเลือกสินค้าคุณภาพ ดันหมวดแม่และเด็กโตแรง
สินค้าแม่และเด็กยังคงเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่เติบโตอย่างโดดเด่นบนลาซาด้าในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงแคมเปญเซลใหญ่วันเกิดลาซาด้าที่ผ่านมา พบว่า มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (Average Order Value) ของหมวดหมู่นี้เพิ่มขึ้นเกือบ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมในหมวดหมู่นี้อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของพ่อแม่ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพและแบรนด์ที่เชื่อถือได้ เช่นเดียวกับสถิติที่พบว่า นักช้อปไทยมากถึง 77% ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านร้านแบรนด์แท้บน LazMall1
ชูพลัง AI ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิงออนไลน์
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญ Nestlé Nutrition x Lazada Super Brand Day ในปีนี้ คือการนำนวัตกรรม AI มายกระดับประสบการณ์การช้อปปิง โดยถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือครั้งใหญ่กับแบรนด์ระดับโลก ที่นำฟีเจอร์ AI มาประยุกต์ใช้ ผ่าน Lazzie ผู้ช่วย AI อัจฉริยะบน ลาซาด้า โดยผู้บริโภคสามารถแชตโต้ตอบกับ Lazzie โดยตรงที่แถบข้อความ เพื่อสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ช่วยให้การค้นหาและเลือกซื้อสินค้าตอบโจทย์ความต้องการและสะดวกมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟรูปแบบใหม่ กับกิจกรรม “Future, Imagined by Nestlé” ผ่าน Lazzie เพียงพิมพ์คำว่า NESTLAZ และอัปโหลดรูปภาพ เพื่อสร้างภาพจำลองในอนาคต ช่วยเพิ่มความสนุกและการมีส่วนร่วมที่มากกว่าการช้อปปิงแบบเดิม ๆ
ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษในแคมเปญ Nestlé Nutrition x Lazada Super Brand Day ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ร้านค้าทางการของ Nestlé Milk official store และ S-26 Gold 3 และสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิงรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนแพลตฟอร์มลาซาด้าเท่านั้น